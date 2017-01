¿Qué pasó en Mayerling? Recuerdos de Viena Información General 15/01/2017 Diana Biscayart Leer mas ...

NOTA V



Los historiadores en general afirman que después de esta entrevista, Rodolfo decidió suicidarse. Idea que, al parecer, ya había anunciado en ocasiones anteriores. Rodolfo había expresado a su prima la condesa Larish: “si me ocurriera algo, vendrá un hombre a reclamar esta arqueta. Se la entregarás. La consigna será: rivo”. Después de la muerte de Rodolfo la condesa entregaría la misteriosa arqueta llena de documentos al archiduque Juan de Toscana, que fue la persona que se la reclamó. Rodolfo escribe una serie de cartas de despedida que algunos han considerado son falsificadas. Una a su madre, la emperatriz, a la que dice: “sé muy bien que no era digno de ser vuestro hijo”. A su esposa Estefanía le escribe otra, en la que dice: “Ya estás libre de mi presencia y de la calamidad que soy”. Y a su hermana le dice algo que se ha considerado misteriosa y críptica: “Muero a pesar mío”. El 18 de enero anterior, María Vetsera había redactado su testamento y habiéndosele hecho unas fotografías advirtió: “Serán las últimas”. El 27 de enero de 1789, el príncipe de Reus, embajador de Alemania en Viena, ofreció una gala en honor del aniversario de Guillermo II. La corte entera concurrió, y con ella Rodolfo, quien conversó, según los testigos, animadamente con todo el mundo, bailando con diversas damas, pareciendo feliz y contento, no como una persona que ha decidido acabar con su vida. Nada parece anunciar sus propósitos suicidas. El 29 de enero la familia imperial tiene una cena en el Hofpurg, para celebrar la marcha del emperador y su esposa a Hungría, en visita oficial. Rodolfo se excusa de concurrir a la fiesta, pretextando sentirse acatarrado y marcha al castillo de Mayerling. El miércoles 30 de enero, a las 11 de la mañana, el conde Hoyos avisa al barón Nepcsa, primer chambelán de la corte, que solicita una entrevista con la Emperatriz. Esta, que está tomando su lección de griego, lo recibe. El conde Hoyos le avisa la muerte del príncipe. La prensa internacional comunicó esa noticia que estremeció a toda Europa. El archiduque Rodolfo, heredero del imperio austríaco, falleció a los 31 años, en el pabellón de caza de Mayerling. La comunicación oficial informa que la causa de la muerte ha sido una apoplejía. Pero… ya se habla de un accidente de caza, de un atentado, de una caída del caballo, de un duelo en el que un marido celoso habría dado muerte al Kronprinz. El jueves 6 de febrero de 1889, el corresponsal de “Le Figaro”, en Viena, escribía: “Decididamente en Hofpurg, no quieren decir la verdad. Han renunciado a la versión de la muerte por apoplejía, cosa que nadie creyó nunca, y se aferran a la versión del suicidio. Prefieren que se diga que el Kronprinz, ha matado a la baronesa Vetsera, antes de morir por su propia mano, a confesar de que fue asesinado”. La segunda versión oficiosa enviada por el gobierno austríaco y la casa imperial, decía textualmente: “El archiduque Rodolfo tenía una Liaison con la baronesa Vetsera, joven de gran belleza, muy conocida en Viena”. Esta liaison era conocida por pocos. Y coincidía con la ausencia de la baronesa en ciertas épocas. Se encontraron de incógnito en el extranjero en varias ocasiones, en Londres. El archiduque estaba enamorado de María, y al perder la esperanza de tener un heredero con Estefanía, había manifestado a algunos allegados y también a su padre, el propósito de divorciarse de la princesa. El emperador se negó. El príncipe se dirigió al Santo Padre. No se sabe si el príncipe había comunicado a la joven María, la solución del divorcio, lo que la que la colocaba en un porvenir elevado para ella. Oficialmente poco se sabe del tiempo del príncipe, hasta que salió para Mayerling. “El lunes por la mañana, a las 11, el oficial de la división notó que este tenía muchos papeles para firmar. Con un gesto de cansancio, hizo a un lado los documentos, diciendo: Es demasiado”. No obstante, los firmó y no se observó nada particular en el desayuno. Se vistió de cazador y partió a Mayerling. Allí se reunió con el conde Hoyos y el duque de Coburgo, la baronesa Vetsera llegó por la tarde. Al día siguiente, el cochero Bratfisch, condujo al príncipe a Breitenfurt, lugar citado en bosque, donde lo esperaba María. Después de una hora de paseo, la pareja estaba bastante alejada de la vivienda, y se detuvieron en un restaurante a la vera del camino. Los caballos estaban cansados, y para llegar a Mayerling, debían seguir un camino escarpado a través del bosque. Mientras el príncipe y María tomaban una colación, Ratfisch buscó dos caballos de repuestos y así el coche atravesó el collado vecino, llegando bastante tarde a Mayerling. Cenaron con conde de Hoyos. El príncipe de Coburgo había regresado a Viena. La cena fue amena. Brabsisch, el cochero, la alegró con sus mejores canciones tirolesas. La pareja se retiró a la habitación del príncipe, no oyéndose nada durante la noche. El criado Losheck, hacia las 6 de la mañana, oyó ruido de voces y luego un primer disparo de revólver, seguido de un segundo. Asustado, no se atrevió a moverse. Por fin decidió buscar al conde Hoyos y tuvieron que forzar la puerta que estaba cerrada por dentro. Los cadáveres estaban sobre la cama del príncipe. Algunas flores recubrían el cuerpo de la baronesa. Después de matarla, Rodolfo se suicidó. El doctor Witerhoer, médico de la corte fue el primero en llegar a Mayerling, avisado por telégrafo. Indicios indican que la baronesa no murió por su propia mano, (se llegó a decir que se había envenenado con estricnina) Su herida estaba en la parte posterior del cráneo. No se explica esta particularidad más que de dos formas: o el príncipe dijo a la baronesa: “voy a matarme”. Y esta, asustada, queriendo pedir socorro, se precipitó a la puerta en busca de ayuda, en vano. Habría recibido el balazo en la nuca. Balazo que el archiduque destinaba para sí. O bien, en el último momento, habiendo decidido morir juntos, María decidió huir y el príncipe le disparó por detrás. ¿Se trata de una locura súbita? ¿Es un acto de desesperación preconcebida? Es cierto que el domingo hubo entre el emperador y el kronprinz, hubo una escena violenta, en la cual el emperador Francisco José le reprochó a su hijo su conducta ligera y manifestó su oposición al divorcio. El cuerpo de la baronesa fue conducido a una pequeña localidad de Bohemia, donde fue enterrada.