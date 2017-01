Para el INA canalizar no es la solución definitiva Locales 15/01/2017 Redacción Carlos Paoli, director del Instituto Nacional del Agua, analizó el fenómeno de los excesos hídricos y las alternativas para el manejo de la situación. Como solución expresó que una opción podría ser el almacenamiento, aunque eso afectaría terrenos dedicados a la producción.

Ampliar FOTO ARCHIVO DESESPERANTE. Así luce uno de los campos cercanos a la entrada de Roca, sobre la Ruta 70.

Mientras se espera que el agua baje en las zonas más complicadas del departamento Castellanos, o seque en las partes que expresaron alguna recuperación, se genera un amplio debate en la provincia de Santa Fe sobre qué hacer ante este panorama, cada vez más repetido, de excesos hídricos. Mientras los productores señalan a los funcionarios y legisladores públicos como responsables por la ausencia de las obras necesarias, desde otros sectores se esgrime que la repetición de los fenómenos naturales no deja tiempo para la acción.

Lo que no es discutible es que hay que buscar alternativas y poner manos a la obra, fundamentalmente porque estos períodos de lluvias intensas están dejando de ser extraordinarias.

Días atrás se refirió a la situación Carlos Paoli, director del centro regional litoral del Instituto Nacional del Agua (INA). En diálogo con Radio LT 10 de Santa Fe expresó que “las lluvias que padecimos en este enero son muy concentradas localmente, no son homogéneas en toda la zona. Se viene observando en los últimos 20 años una mayor frecuencia de tormentas intensas, que si bien abarcan superficies que a veces no son tan extensas, en el lugar donde se producen son devastadoras. La probabilidad de que se produzca alguna de estas tormentas en algún sitio es muy alta. Hay que acostumbrarse a estos eventos cada dos años o todos los años. Hoy cae en un lado, el año que viene impacta en otro. Cuando se produce en una zona donde no hay población se produce una acumulación de agua pero los efectos son mucho menores. Hay zonas que son muy planas y donde se producen estos eventos el agua queda”.

Consultado sobre las obras que necesita la provincia para sacar el agua que queda en los campos o pueblos, Paoli expresó: “quiero ser muy cuidadoso en dar una opinión sobre esto porque el espacio geográfico es muy heterogéneo, es muy diferente un sitio del otro, no vale una recomendación similar a todos los sitios. La provincia ha tenido preocupación por generar un plan hídrico, un plan director de recursos hídricos para toda la provincia ya desde hace tiempo atrás. A veces las circunstancias económicas no permiten avanzar como se gustaría. Pero por ejemplo al Instituto le ha sido encargado el estudio por regiones hídricas y hace 5 años se terminó una etapa de diagnóstico sobre la región de la cuenca inferior del río Salado, desde Tostado hasta la desembocadura”.

Consultado sobre la posibilidad concreta de sacar el agua que queda por las precipitaciones y por la pendiente del terreno hacia el este, el director manifestó que si se “pretende sacar toda el agua hay que hacer una gran cantidad de canales, pero todos sabemos las consecuencias que tienen los canales. Estamos viendo ahora los cortes de rutas y eso se debe a una aceleración del escurrimiento. La otra medida extrema sería almacenar toda el agua, no sanear ninguno de los bajos, destinar zonas para que el agua quede almacenada. Eso afecta a zonas que se pusieron en producción, ha habido un cambio en la matriz productiva, eso tiene incidencia. Hay zonas en las cuales hay menos posibilidades de vapotranspiración real, hay zonas en las que antes se acumulaba el agua y ahora se ha sacado por canalizaciones. Pero es agua que se saca de un lugar y va a otro”.

Finalmente Paoli expresó que “hay que buscar soluciones de equilibrio, porque a su vez cada vez que incrementamos el escurrimiento después hay que aumentar todas las alcantarillas, los puentes, las canalizaciones finales y demás. Esta es una cuestión muy general, el análisis particular para cada cuenca, para cada curso, cada sitio debe ser realizado y yo creo que las autoridades de la provincia son conscientes que este análisis debe hacerse en conjunto entre el organismo hidráulico, el Ministerio de la Producción, Vialidad y sobre todo los usuarios o beneficiarios de esto”.