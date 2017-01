El punto de partida Locales 15/01/2017 Redacción Leer mas ...

En una suerte de resumen descriptivo de lo que se buscaba con este concurso internacional, los organizadores definieron claves para tener en cuenta a la hora de embarcarse en el proyecto. Ese texto decía:

"Florencia es la capital del Renacimiento, no hay rincón de la ciudad en la que no respira clasicismo. La Cúpula de Brunelleschi es el símbolo reconocido de la capital de la Toscana, pero hay un sinnúmero de gran valor arquitectónico que caracteriza el centro histórico. El plan urbano, fuertemente ligado a sus raíces históricas, registró algunos episodios en favor de la contemporaneidad, una necesidad que la corriente Florencia no puede evitar hacer espacios sin resolver una interesante oportunidad de desarrollo. Largo Pietro Annigoni, el borde de la ciudad vieja dentro de las paredes, es un entorno urbano junto hace unos años a la configuración actual que ofrece perspectivas interesantes.

El mercado de San Ambrosio del siglo XIX, los sitios de enseñanza del Departamento (ex Facultad) de la arquitectura, el Archivo de Estado y la reciente intervención de le Murate, son algunos de los lugares de interés que rodean el sitio. Es necesario considerar si se debe crear un nuevo centro para la comunidad, un marco que fomenta la interacción entre los residentes, turistas y estudiantes.

El Florence Cultural Centre, espacio diseñado para exposiciones y eventos, incorporará esta aspiración convirtiéndose en uno de los principales puntos de interés de la ciudad".