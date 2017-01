El Banco Central, lo mejor del Gobierno Suplemento Economía 15/01/2017 Redacción SEGUN INFORME DE UNA CONSULTORA

"Con los últimos datos de inflación revelados correspondientes a diciembre, la economía cerró 2016 con una inflación interanual en torno a 40/41%. Sin lugar a duda, una inflación anual de 40% es un mal resultado aquí y en cualquier otro país del mundo, sin embargo debe ser puesta en contexto para poder hacer un juicio de valor acertado", señala en su último informe semanal la consultora Economía & Regiones, en el que efectúa un elogio al rol que cumple el Banco Central (BCRA).

"Por empezar, hay que tener bien en claro que la inflación no es un fenómeno nuevo en Argentina, sino todo lo contrario. Argentina es el campeón del mundo de la inflación, campeonato ganado en un torneo del cual casi ningún país (normal) ya participa. Argentina experimentó 517% de inflación acumulada punta a punta entre 2008 y 2015, mientras que la región tuvo 48%. Además, esta inflación del 40% tampoco es una rareza. Sin ir más lejos, en 2014 con menos de la mitad de devaluación y sin (en realidad con poco) ajuste de tarifas, la inflación fue 38%/39%", subraya el documento.

Sin embargo, si se considera tanto el punto de partida como los desafíos y las amenazas monetarias que enfrentaba la nueva conducción del BCRA al asumir, se debe concluir que el 40%/41% de inflación obtenido en 2016 es todo un éxito, consigna el trabajo.

De acuerdo al análisis de la consultora, las autoridades del BCRA que asumieron en diciembre 2015 marcaron una gran diferencia respecto del resto de los equipos de gobierno: desde el primer día tuvieron un “plan de acción integral”, lo cual implica no sólo tener objetivos de corto y largo plazo, sino saber qué instrumentos y cómo utilizarlos para alcanzarlos.

"El nuevo BCRA tuvo dos objetivos de corto (abrir el Cepo y desarmar la bomba de los futuros) y un objetivo de largo plazo (bajar la inflación). La tarea no era nada sencilla, porque ambos objetivos de corto plazo “jugaban en contra” dificultando el alcance del objetivo de largo plazo. ¿Por qué? Porque la apertura del Cepo se hacía en un marco de fuerte exceso de oferta monetaria, lo cual implicaba que el sinceramiento del tipo de cambio tenía alta probabilidad de trasladarse a precios", explica. Paralelamente, agrega, el aumento del tipo de cambio y la bomba de futuros, aseguraban más inflación y consecuentemente, también más inflación. "En pocas palabras, la apertura del Cepo y la bomba de futuros eran nafta al fuego de la inflación", considera.

Asimismo, puntualiza que hacia fines de 2015 la inflación ya tenía asegurada una fuerte tendencia alcista para todo 2016. "La apertura del Cepo se encaró con una base monetaria creciendo al 47% y una inflación subyacente (por los retados de política monetaria) que tendía al 50% anual. En otras palabras, sin abrir el cepo y sin sincerar el tipo de cambio la economía argentina iba derechito a una inflación de 47%/50% en 2016", manifiesta.



PERSPECTIVAS

"En cuanto a la evolución de la inflación durante el 2017, se observará una clara tendencia a la baja en la medición anual. Y con respecto a la evolución mensual, la tendencia también es a la baja pero no tan clara. Esto se debe al ruido que inyectan los tarifazos. De esta manera, el año comenzaría con una inflación de +37.5% en enero y cerraría el año en +15.7% con tarifas incluidas y cumpliéndose la meta de inflación 2017", sostiene Economía & Regiones.

En resumen, mientras "la política monetaria continúe bien encaminada, se transitará una tendencia descendente durante 2017. Por el contrario, si comienza a ceder por cuestiones políticas, se desviará de su objetivo y no se cumplirá la meta. De esta manera, la inflación cerraría cerca de +24.6% interanual con un promedio de +26.7%".

Por último, el informe afirma que "continúa la incertidumbre en el terreno fiscal y en cómo impactará en la inflación y crecimiento del 2018/19, ya que aún no se observan señales claras de que el déficit pueda reducirse debido a una disminución del gasto público".