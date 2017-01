Stéphane Peterhansel sigue siendo imbatible en el Dakar Deportes 15/01/2017 Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTO NA UNA COSTUMBRE. Jean Paul Cottret y Stéphane Peterhansel volvieron a festejar con el Peugeot. FOTOS DAKAR.COM EN MOTOS. Sunderland, en el centro, acompañado por Walkner y Farres Guell. SERGEY KARYAKIN. El ruso alcanzó un triunfo aplastante en la categoría Quads. FOTOS DAKAR.COM EL REGRESO DE KAMAZ. Eduard Nikolaev vuela por el aire tras su brillante victoria en el Dakar.

Stéphane Peterhansel ya es leyenda. Por si todavía hiciese falta que demuestre su excepcional capacidad en la prueba más exigente del planeta, en la edición que concluyó ayer lo ratificó, no solamente por haber logrado una nueva victoria, la número trece en su historial personal, con 6 en Motos y ahora 7 en Autos, sino porque al cabo de una lucha sin respiros le terminó ganando el duelo a su compatriota Sébastien Loeb.

"Monsieur Dakar" lideró el dominio de Peugeot, que en una competencia sin fisuras, ocupó los tres escalones del podio -fue tercero Cyril Despres- y sólo tuvo que lamentar el abandono de Carlos Sainz, el español que se desbarrancó en la etapa San Salvador de Jujuy - Tupiza.

Peterhansel festejó su seis halagos en Motos cuando la prueba finalizaba en las playas africanas de Dakar, la capital de Senegal, en los años 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 y 1998, siempre con Yamaha.

Conduciendo un Mitsubishi obtuvo sus tres primeras victorias, también en el continente africano, en 2004, 2005 y 2007, para sumar otras cuatro en Sudamérica, con Mini en 2012 y 2013, para hacerlo final con Peugeot en 2016 y 2017.

Un palmarés impresionante de este francés de 51 años (nació en Vesoul, el 6 de agosto de 1965), que sigue vigente en la conducción del modelo 3008 DKR de la marca francesa, navegado por Jean Paul Cottret, su compatriota que viene ocupando la butaca derecha desde que decidió incorporarse a la categoría Autos.

El que alcanzó un triunfo contundente fue el británico Sam Sunderland (KTM), siendo el primer inglés en ganar esta competencia en Motos, luego de una tarea sin errores, como los que han cometido quienes estaban en condiciones de aspirar a la recompensa mayor.

El australiano Toby Price (KTM), que partió como favorito tras adjudicarse la edición previa, sufrió un accidente que lo marginó prematuramente. Y para dejar sin rivales a Sunderland, el equipo Honda HRC repostó combustible en un lugar no autorizado y por esa transgresión tuvo que resignar todas sus aspiraciones al ser penalizados sus integrantes con una hora.

Esa sanción le impidió quedarse con el triunfo al español Joan Barreda Bort (Honda), que ganó varias etapas, pero lamentablemente no pudo recuperar esa penalidad en una acción poco comprensible de una estructura oficial con sólidas aspiraciones a darle pelea a KTM.

Completaron el podio en esa divisional el austríaco Matthias Walkner y el español Gerard Farres Guell (ambos con KTM).

Una definición sin mayores atractivos se dio en Quads, como consecuencia de la clara ventaja acumulada por el ruso Sergey Karyakin, quien encabezó la abrumadora superioridad de Yamaha, marca que acaparó los seis primeros lugares.

Lo escoltaron dos latinoamericanos, el chileno Ignacio Casale y el argentino Pablo Copetti, quienes se dieron el gusto de celebrar ayer en el podio, frente a la sede central del Automóvil Club Argentino, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por el lado de los Camiones, la armada rusa puso las cosas en su lugar, tras ceder terreno en la pasada edición, que marcó el triunfo de Iveco con el holandés Gerard de Rooy.

Esta vez, los Kamaz se quedaron con las dos ubicaciones de privilegio, con Eduard Nikolaev y Dmitry Sotnikov, postergando al mencionado Gerard de Roy y al argentino Federico Villagra (Iveco), que cumplió otra meritoria labor, aunque no pudo llegar al podio, como en 2016.



LOS RESULTADOS

Estas son las clasificaciones oficiales de la última etapa (Río Cuarto - Buenos Aires) y de la general del Dakar 2017:

Motos (etapa): 1º Adrien van Beveren (Yamaha), en 30m29s; 2º Gerard Farres Guell (KTM) a 00s; 3º Joan Barreda Bort (Honda) a 18s; 4º Matthias Walkner (KTM) a 33s; 5º Paulo Gonçalves (Honda) a 1m25s; 6º Sam Sunderland (KTM) a 1m42s; 7º Diego Martin Duplessis (KTM) a 2m16s; 8º Juan Carlos Salvatierra (KTM) a 3m00s; 9º Michael Metge (Honda) a 3m01s y 10º Franco Caimi (Honda) a 3m07s.

Motos (general): 1º Sam Sunderland (KTM), en 32h06m22s; 2º Matthias Walkner (KTM) a 32m00s; 3º Gerard Farres Guell (KTM) a 35m40s; 4º Adrien van Beveren (Yamaha) a 36m28s; 5º Joan Barreda Bort (Honda) a 43m08s; 6º Paulo Gonçalves (Honda) a 52m29s; 7º Pierre Renet (Husqvarna) a 57m35s; 8º Franco Caimi (Honda) a 1h42m18s; 9º Helder Rodrigues (Yamaha) a 2h03m06s y 10º Joaquim Rodrigues (Hero) a 2h19m37s.

Quads (etapa): 1º Ignacio Casale (Yamaha), en 40m24s; 2º Daniel Domaszewski (Honda) a 42s; 3º Pablo Copetti (Yamaha) a 46s; 4º Santiago Hansen (Honda) a 52s; 5º Lucas Innocente (Can-Am) a 1m07s; 6º Nelson Sanabria Galeano (Yamaha) a 1m12s; 7º Bruno da Costa (Yamaha) a 1m19s; 8º Sergey Karyakin (Yamaha) a 1m33s; 9º Axel Dutrie (Yamaha) a 1m53s y 10º Rafal Sonik (Yamaha) a 2m01s.

Quads (general): 1º Sergey Karyakin (Yamaha), en 39h18m52s; 2º Ignacio Casale (Yamaha) a 1h14m51s; 3º Pablo Copetti (Yamaha) a 4h20m19s; 4º Rafal Sonik (Yamaha) a 5h33m29s; 5º Axel Dutrie (Yamaha) a 5h45m24s; 6º Bruno da Costa (Yamaha) a 5h57m18s; 7º Santiago Hansen (Honda) a 5h57m19s; 8º Nelson Sanabria Galeano (Yamaha) a 6h11m46s; 9º Daniel Domaszewski (Honda) a 6h39m45s y 10º Kamil Wisniewski (Can-Am) a 8h06m09s.

Autos (etapa): 1º Sébastien Loeb - Daniel Elena (Peugeot), en 28m55s; 2º Stéphane Peterhansel - Jean Paul Cottret (Peugeot) a 19s; 3º Giniel de Villiers - Dirk von Zitzewitz (Toyota) a 30s; 4º Cyril Despres - David Castera (Peugeot) a 53s; 5º Conrad Rautenbach - Robert Howie (Toyota) a 1m00s; 6º Erik van Loon - Wouter Rosegaar (Toyota) a 1m02s; 7º Orlando Terranova - Andreas Schulz (Mini) a 1m10s; 8º Nani Roma - Alex Haro Bravo (Toyota) a 1m21s; 9º Mikko Hirvonen - Michel Perin (Mini) a 1m33s y 10º Romain Dumas - Alain Guehennec (Peugeot) a 1m38s.

Autos (general): 1º Stéphane Peterhansel - Jean Paul Cottret (Peugeot) en 28h49m30s; 2º Sébastien Loeb - Daniel Elena (Peugeot) a 5m13s; 3º Cyril Despres - David Castera (Peugeot) a 33m28s; 4º Nani Roma - Alex Haro Bravo (Toyota) a 1h16m43s; 5º Giniel de Villiers - Dirk von Zitzewitz (Toyota) a 1h49m48s; 6º Orlando Terranova - Andreas Schulz (Mini) a 1h49m48s; 7º Jakub Przygonski - Tom Colsoul (Mini) a 4h14m47s; 8º Roman Dumas - Alain Guehennec (Peugeot) a 4h24m01s; 9º Conrad Rautenbach - Robert Howie (Toyota) a 4h40m13s y 10º Mohammed Abu-Issa - Xavier Panseri (Mini) a 4h53m30s.

Camiones (etapa): 1º Eduard Nikolaev - Evgeny Yakovlev - Vladimir Rybakov (Kamaz), en 34m25s; 2º Airat Mardeev - Aydar Belyaev - Dmitriy Svistunov (Kamaz) a 33s; 3º Siarhei Viazovich - Pavel Haranin - Andrei Zhyhulin (MAZ) a 44s; 4º Peter Versluis - Marcel Pronk - Artur Klein (MAN) a 1m09s; 5º Federico Villagra - Adrián Yacopini - Ricardo Torlaschi (Iveco) a 1m25s; 6º Dmitry Sotnikov - Igor Leonov - Ruslan Akhmadeev (Kamaz) a 1m49s; 7º Martin Macik - Michal Merkva - Frantisek Tomasek (Liaz) a 2m03s; 8º Gerard de Rooy - Moisés Torrallardona - Darek Rodewald (Iveco) a 2m21s; 9º Aleksandr Vasilevski - Dzmitry Vikhrenka - Anton Zaparoshchanka (MAZ) a 2m37s y 10º Wulfert van Ginkel - Bert van Donkelaar - Erik Kofman (Iveco) a 2m40s.

Camiones (general): 1º Eduard Nikolaev - Evgeny Yakovlev - Vladimir Rybakov (Kamaz), en 27h58m24s; 2º Dmitry Sotnikov - Igor Leonov - Ruslan Akhmadeev (Kamaz) a 18m58s; 3º Gerard de Rooy - Moisés Torrallardona - Darek Rodewald (Iveco) a 41m19s; 4º Federico Villagra - Adrián Yacopini - Ricardo Torlaschi (Iveco) a 1h00m04s; 5º Airat Mardeev - Aydar Belyaev - Dmitriy Svistunov (Kamaz) a 2h26m50s; 6º Aleksandr Vasilevski - Dzmitry Vikhrenka - Anton Zaparoschchanka (MAZ) a 2h34m57s; 7º Ales Loprais - Jan Tomanek - Jiri Stross (Tatra) a 3h06m56s; 8º Teruhito Sugawara - Hiroyuki Sugiura (Hino) a 3h18m36s; 9º Hans Stacey - Jan van der Vaet - Hugo Kupper (MAN) a 3h44m56s y 10º Martin Macik - Michal Mrkva - Frantisek Tomasek (Liaz) a 3h54m40s.