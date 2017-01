En Florencia, premian proyecto de cuatro arquitectos de Rafaela Locales 15/01/2017 Redacción Los arquitectos rafaelinos Mauricio Morra, Diego Degiovanni, Gonzalo Guerrero y Jerónimo Parola presentaron un proyecto para crear un centro multifunción en la ciudad vieja de la ciudad italiana de Florencia.

Ampliar FOTO MAURICIO MORRA ARQUITECTOS ARQUITECTOS PREMIADOS. Mauricio Morra, Diego Degiovanni, Gonzalo Guerrero y Jerónimo Parola. FOTO M.M.ARQUITECTOS EL PROYECTO. Un rénder de la propuesta concebida por los arquitectos rafaelinos que compitió en el concurso internacional.

Un equipo de cuatro arquitectos de Rafaela asumió el desafío de participar en el concurso internacional para proyectar el Centro Cultural de Florencia, la ciudad italiana considerada cuna de Renacimiento o, para los argentinos, la tierra donde brilló Gabriel Batistuta con la camiseta Nº 9 de Fiorentina.

Con entusiasmo, Mauricio Morra, Diego Degiovanni, Gonzalo Guerrero y Jerónimo Parola se embarcaron en esta aventura que, después del esfuerzo creativo, logró dos premios. El primero sin papel, la satisfacción del equipo de haber desarrollado un proyecto integral que los dejó muy conformes, con las expectativas personales cumplidas. Y el segundo, el premio otorgado por la organización del concurso (START for Talents) que el pasado lunes dio a conocer el resultado tras el análisis del jurado.

"Nuestro proyecto fue el único premiado del continente americano, mientras que los otros fueron europeos. Recibimos un Premio Mención lo que para nosotros es muy importante", señaló a este Diario Morra.

En la memoria descriptiva del proyecto, se destaca en cuanto a "accesibilidad" que "el solar es actualmente una plaza que da acceso a las construcciones de su perímetro, aspecto que la nueva intervención debe conservar" y que "sobre la Via della Mattonaia apoyamos la explanada principal de acceso peatonal al nuevo Centro Cultural, como también el ingreso vehicular a los aparcamientos en subsuelos".

En tanto, en lo que hace a "vitalidad" detalla que "la propuesta valora la 'permeabilidad' espacial intrínseca en la trama urbana de Florencia, incentivando la relación con sus sitios de interés" mientras que "la positiva inserción urbana-arquitectónica potenciará una nueva vitalidad en el área". Agrega que el proyecto sustenta la idea de "vacío de una plaza-parque para favorecer la "apropiación, distensión y encuentro" de las personas.

Al respecto, explica que "el Centro Cultural se organiza de forma 'abierta' y 'escalonada' generando un 'doble espiral', tanto para los espacios exteriores abiertos como para los espacios interiores privados".

-¿Por qué decidieron participar de este concurso internacional?

-Hace tiempo que estábamos con ganas de presentarnos en un concurso. Hay sitios en internet que anuncian constantemente. Uno de los arquitectos, Jerónimo Parola, lo vio y lo trasmitió a los demás. Lo seleccionamos por muchos motivos, nos gustó el programa a resolver "Centro cultural" que reúne áreas como auditorio, museo, biblioteca, resto-bar, más el espacio público circundante. También por el contexto donde se inserta el concurso que es la ciudad vieja de Florencia, que es una ciudad magnífica, cuna mundial del renacimiento, donde hay obras de arquitectos y artistas como Miguel Angel, Leonardo Da Vinci, León B. Alberti, F. Borromini que eran arquitectos artistas. Y de Rafael, Donatello, Botichelli, Bramante (artistas) entre tantos otros muy importantes. Y además porque el concurso fue anunciado "a tiempo", lo que es muy importante, ya que muchos se anuncian tarde. En este caso daban un "tiempo prudencial para desarrollarlo" mientras que otros de dejan muy poco tiempo, debido a que todos tenemos nuestros trabajos profesionales cotidianos no podemos cortar y ponernos de manera exclusiva. Todo esto le da un marco de transparencia que nos dio aliento para inscribirnos y encararlo.

-¿Cuánto tiempo dedicaron al desarrollo del proyecto?

-Dos meses. No de manera exclusiva ya que cada uno debía seguir respondiendo a sus trabajos cotidianos como arquitectos.

-¿Esperaban quedar entre los mejores trabajos? ¿Qué sensación les generó este resultado?

-Cuando empezamos, por el esfuerzo que implica y el tiempo siempre comprometido, el primer objetivo fue sólo competir con nosotros mismos, es decir llegar a presentar y quedar nosotros conformes con el proyecto realizado independientemente de la elección del jurado. Y fue así, logramos presentar y quedamos muy conformes, cuestión que luego nos dejó tranquilos y con ilusiones de quizás obtener un premio. Y salir premiados nos alegró mucho. Un par ya habíamos ganado un premio en un concurso local, pero este premio al ser internacional y en una ciudad y país tan lejano e importante para la historia nos alegró de sobremanera.

-¿Tenían antecedentes de participar en iniciativas de este tipo? ¿Seguirán haciéndolo?

-Hemos participado en algunos anteriores, no muchos ya que es difícil coordinarlo con todas las obligaciones cotidianas. La intención es seguir haciéndolo en la medida que podamos y nos atraiga el concurso. En el caso del Arq. Mauricio Morra fue parte del equipo que ganó el 2° premio (1° mención) del concurso "Ex mercado Municipal de Rafaela" organizado por nuestro municipio en 2011. En ese momento el Arq. Degiovanni era estudiante y también participó como colaborador en el equipo.