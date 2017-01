Estudian medidas para cuidar la competitividad Suplemento Economía 15/01/2017 Redacción EL objetivo es evitar la apreciación del peso frente al dólar para garantizar la competitividad de la economía.

El Ministerio de Hacienda analiza medidas para sostener el tipo de cambio, garantizar la competitividad de la economía y evitar la apreciación del peso frente al dólar, trascendió en el Palacio de Hacienda. El ministro Nicolás Dujovne evalúa mecanismos para facilitar al Banco Central (BCRA), el cumplimiento de las metas monetarias e inflacionarias y agilizar la coordinación con la entidad para evitar los enfrentamientos del pasado entre el ex ministro Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger.

Las medidas comenzaron a ser analizadas ante los pronósticos de analistas de que podría producirse un proceso de apreciación del peso por la entrada de dólares del blanqueo que concluirá en marzo. Las medidas consistirían en la aplicación de una subasta de divisas a través de la cual los bancos centrales intervienen en el mercado cambiario para proveer de liquidez e información a los agentes económicos y frenar los movimientos especulativos en contra de la moneda local.

Las subastas podrían complementarse con políticas monetarias restrictivas, como un alza de la tasa de interés para encarecer las posiciones especulativas en dólares o para defender un tipo de cambio fijo, en caso de ser necesarias. El objetivo de las medidas que estudia Dujovne sería defender la competitividad del peso frente a una mayor oferta de divisas esperada para este año.

La aplicación de las subastas deberían consensuarse entre el ministerio y el BCRA, para monitorear el flujo a la plaza doméstica y los objetivos de tipo de cambio, aunque las intervenciones no significarán anular el actual régimen de tipo de cambio flotante e interferir lo menos posible en la fijación de precios de la divisa.

Si prospera la medida Hacienda podría subastar un determinado monto de divisas, provenientes del canal comercial o de la colocación de deuda, para garantizar que el BCRA se vea obligado a comprar las divisas y emitir, con el consiguiente impacto monetario.



CAMBIO POSITIVO

EN EXPORTACIONES

Un cambio de tendencia alcista en los envíos al exterior de alimentos y bebidas de las economías regionales se observa, tras casi cinco años de caídas consecutivas. Según informó el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en el período enero-noviembre de 2016, las exportaciones de estos productos registraron un crecimiento en volumen de 22% y en valor de 11%, por lo que superó los 6.000 millones de dólares, respecto de idéntico período del año anterior.

"Las economías regionales serán nuestra prioridad este año y trabajaremos conjuntamente con las provincias y todos los actores productivos para fortalecer este proceso que se inició en 2016. La gran apuesta del agregado de valor provendrá del interior productivo", señaló el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.

El precio medio por tonelada exportada alcanzó los 1.369 dólares mientras que el promedio de lo que exporta la Argentina en todos los rubros es de 531 dólares la tonelada y el de alimentos, es de 565 dólares la tonelada. Es decir que las economías regionales son las producciones que mayor valor agregado logran comercializar hacia el exterior, consignó un comunicado.

La situación de cada uno de los productos ha sido dispar: La mayor tracción positiva la generaron las ventas a mercados externos de azúcar (230%), cerezas (100%), limón (51%), preparaciones de aceitunas (47%), arroz partido (102%), arroz no parbolizado (66%), porotos (24%), entre los más relevantes. Las mayores caídas se observaron en yerba (-28%), ciruelas (72%), aceite de oliva (-50%) y preparaciones de pera (-74%), se informó.

Los principales destinos de venta fueron Brasil, Estados Unidos, Chile, Países Bajos, España, Rusia, China, Italia, Indonesia y Reino Unido. Diez productos concentran el 76% de las exportaciones de las producciones regionales de alimentos y bebidas: azúcar de caña, arroz parabolizado, porotos, productos de pesca, preparaciones de maní, pera, limón, otros maníes crudos, vino y carne aviar.

En tanto, las exportaciones agroindustriales en general se han incrementado en 2016, con un aumento del 5% respecto al mismo período de 2015 y se abrieron 22 nuevos mercados para 40 productos argentinos. La Secretaría de Agregado de Valor continúa con el desarrollo de productos elaborados, los cuales cada vez son más vendidos a través del "Programa Abriendo mercados", dependiente de la Secretaría de Mercados, que trabaja para conectar las economías regionales con los destinos internacionales.