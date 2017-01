¿Vuelve Delitos Complejos?

En la capital de nuestra Provincia corre un rumor sobre que en la Legislatura se ubica un proyecto del Ejecutivo para unificar dependencias operativas como Trata de Personas, Drogas y Policía de Investigaciones, y a partir de allí se escuchan los más variados comentarios.



Mediante la denominación de una "súper dirección", se pretendería reeditar la vieja secretaría de Delitos Complejos, algo que "en la gestión de Antonio Bonfatti significó, muertes, drogas, y policías presos", de acuerdo a lo que se informa en el portal de Utrapol.



"Hacer una ensalada de dependencias específicas, particularmente lo que es Drogas, mezclándolo con tareas que no son especificas en un enjuague administrativo, será un nuevo paso en falso de este Gobierno", se señala en un párrafo de la nota.



Y se agrega "por un momento pensemos que aún la Justicia federal y la de la Provincia no se han puesto de acuerdo a la hora de abordar los procedimientos por drogas, cuando debería resultar una interacción de unidades operativas bajo una misma órbita, teniendo al jefe de Policía de la Provincia como Unidad de Comando".



INTERRROGANTE



Así las cosas, se destaca un interrogante no menor: "¿cómo han de interaccionar los policías en sus unidades operativas si el 50 por ciento de ellos no depende al momento de hacer un operativo del jefe de Policía, ni de los jefes de Unidades Regionales (19 en suelo santafesino) que son a quienes llega cada reclamo?".