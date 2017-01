¿Alguien lo conoce?

Se buscan familiares de un hombre no identificado, internado en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.

La secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, solicita datos que contribuyan a la búsqueda de los familiares de un hombre no identificado, de entre 48 y 50 años, que se encuentra internado en el Hospital Iturraspe de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe.





Según consta en la denuncia, el hombre fue encontrado el 13 de enero de 2017 en la zona de la costa de la localidad de San José del Rincón.



INCOMUNICACION



El Servicio de Emergencias 107 lo ingresó a la Guardia del Hospital, y se sabe que no se puede comunicar ni en forma verbal ni tampoco por escrito, por lo cual no existen datos respecto de su identidad.





El hombre tiene tez trigueña, cabellos negros y contextura delgada.



Destaca la agencia de noticias Derf, que cualquier dato puede ser suministrado a la secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe, o Moreno 1056, Planta Alta de la ciudad de Rosario), o bien llamando al teléfono 0342 155 357 756.



Asimismo, se puede llamar al Servicio Social del Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, telefóno 0342 4575721.