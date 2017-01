El folclore está de luto: murió Horacio Guarany Información General 14/01/2017 Redacción A los 32 años publicó el primero de los 57 discos que comprende la trayectoria de uno de los más populares artistas; tuvo su apogeo en los años 60 y 70, con sus mensajes de protesta y su reivindicación de las vidas de los peones, los campesinos y los trabajadores golondrina. Obtuvo 15 Discos de Oro y una decena de Platino, y en 2005 ganó un Premio Gardel. En 1985 distinguido con un Konex de Platino como el mayor cantante masculino del folclore.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El popular cantante y compositor Horacio Guarany, una de las máximas leyendas del folclore argentino, murió ayer a los 91 años, según confirmaron sus allegados.

Por decisión de sus familiares no habría velatorio público, sino solo una despedida con una ceremonia íntima en Luján, donde Guarany tenía su casa.

Trascendió que el artista sufrió en la mañana de ayer un paro cardiorrespiratorio justamente en su vivienda de Luján, según confirmó su mánager, Rubén López, quien había revelado tiempo atrás que Guarany padecía una insuficiencia cardíaca crónica.

"No está para trabajar todavía, por eso tuvimos que suspender el Pescador y Jesús María y a fin de mes tiene un control en el Favaloro", dijo en aquella oportunidad.

Guarany había nacido el 15 de mayo de 1925 en el chaco santafesino, en el pueblo de Las Garzas. Su verdadero nombre era Eraclio Catalín Rodríguez, y vivió su infancia en Alto Verde, un pueblo humilde del litoral argentino, donde empezó a descubrir su vocación por crear canciones viviendo y sintiendo la realidad de su pueblo.

A los 17 años se estableció en Buenos Aires con el proyecto de triunfar como cantante. En sus comienzos, interpretó folclore, pero también tangos y boleros, mientras se ganaba la vida como estibador en el puerto.

A los 32 años publicó el primero de los 57 discos que comprende la trayectoria de uno de los más populares artistas del folclore; una trayectoria que tuvo su apogeo en los años 60 y 70, con sus mensajes de protesta y su reivindicación de las vidas de los peones, los campesinos y los trabajadores golondrina.

Obtuvo 15 Discos de Oro y una decena de Platino, y en 2005 ganó un Premio Gardel. Ya en 1985 había sido distinguido con un Konex de Platino como el mayor cantante masculino del folclore.



REDES SOCIALES

La noticia de su muerte tuvo un fuerte impacto en las redes sociales, donde numerosos artistas expresaron sus condolencias y su admiración por el referente del folclore.

El cantante Abel Pintos tuiteó: "Horacio Guarany. Toda la gloria a su memoria, toda la que nos dio con su música".

El Chango Spasiuk publicó: "Calla guitarra, que ya mi canto perdió su luz. Gracias Horacio Guarany", mientras que Nacha Guevara lamentó que "se fue el compañero del exilio más solidario, más generoso y más coherente. Gracias por tu ejemplo en esos días".

León Gieco, por su parte, expresó: "Mi recuerdo para el querido Horacio Guarany, gran autor y enorme artista de la música popular".

Valeria Lynch resaltó que "se fue uno de los referentes más importantes de nuestro folclore. Querido y admirado #HoracioGuarany QEPD".

Y la cantante Soledad Pastorutti, a través de una serie de tuits, dijo: "Cantor querido... volverás en mis vinos... calmarás los dolores con palabras certeras", "llenarás de alegría los corazones de tu pueblo que no te olvidará jamás... gracias por ser uno de nosotros... Gracias toda la vida...", y "saludos a tu familia... la tristeza es de todos, los abrazo con cariño y respeto".