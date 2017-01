Primera prueba ante Sportivo Belgrano Deportes 14/01/2017 Redacción Desde las 9:30 en el predio del autódromo, la Crema realizará este sábado, si el tiempo lo permite, el primer amistoso de pretemporada del año ante el elenco de San Francisco, que participa en el Federal A.

Ampliar FOTO ARCHIVO OSCAR CARNIELLO. El defensor vilense será uno de los defensores titulares del primer equipo de la Crema.

Luego de 10 días intensos de pretemporada, este sábado el plantel de Atlético de Rafaela estará realizando su primera prueba del 2017, cuando reciba a partir de las 9:30 en la cancha principal del predio del autódromo a Sportivo Belgrano de San Francisco, que se está preparando para el reinicio del Federal A. Si el tiempo lo dispone, debido a que está anunciado lluvia para el día de hoy, la idea es hacer dos encuentros de 60’ cada uno divididos en tiempos de 30’.

Para este primer ensayo, Juan Manuel Llop pondrá en cancha dos equipos con mucha presencia de juveniles, ya que tiene varias bajas por lesiones de jugadores importantes, como la del arquero Lucas Hoyos, la del defensor Teo Paredes y la de los volantes Gabriel Gudiño (en las últimas horas aparecieron supuestos intereses de San Lorenzo y Rosario Central para llevarse al ex Libertad), Fernando Luna y Lucas Pittinari.

Este viernes, el plantel de la Crema realizó un entrenamiento matutino, donde se realizaron tareas físicas y donde el Chocho ratificó la formación con la que trabajó el jueves.

Por ende, el primer equipo de la Crema que enfrentará a los cordobeses será con Matías Tagliamonte; Oscar Carniello, Nicolás Canavessio, Gastón Campi y Mathías Abero; Enzo Copetti, Santiago Paz (en reemplazo de Pittinari), Facundo Soloa y Kevin Itabel; Ramiro Costa y Nicolás Toloza.

En tanto, la segunda formación alistaría a Guido Rosetti; Lucas Blondel, Tomás Baroni, Nelson Benítez y Gianfranco Ferrero; Diego Montiel, Mateo Castellano, Lautaro Navas y Angelo Martino; Robin Ramírez y Manuel Bustos.

Luego de la prueba futbolística de hoy, el plantel albiceleste descansará el domingo y volverá a entrenar el próximo lunes y el martes en doble turno en la tercera semana de práctica, el miércoles en nuestra ciudad se llevará a cabo el segundo amistoso ante Libertad, el jueves habrá un nuevo doble turno de entrenamiento, el viernes turno simple y el sábado se le devolverá la visita a Sportivo Belgrano en el tercer ensayo de pretemporada.



UNO MAS ANTE

NEWELL’S

Por otra parte, ayer el entrenador Juan Manuel Llop ratificó los próximos dos amistosos de la Crema. El 28 de enero se estará llevando a cabo el cuarto ante Unión de Santa Fe y el 4 de febrero, si es que no arranca el torneo, se realizará el quinto ante Newell’s.



“VIENE TODO BIEN”

Mientras tanto, este viernes Juan Manuel Llop brindó una conferencia de prensa, la primera del año, donde en el inicio de la charla realizó un balance de la pretemporada. “Desde lo físico y futbolístico, viene muy bien todo. Tenemos varios lesionados y por suerte se están recuperando todos. Tenemos tiempo y no hay que acelerar los procesos porque todavía no se sabe cuándo se va a reanudar el campeonato”. Con respecto al primer amistoso para hoy, el Chocho comentó que “el primer equipo será el que paramos el jueves. Estamos viendo y analizando algunos chicos, y los mismos serán opciones y alternativas que vamos a probar. Este partido nos va a venir bien para saber dónde estamos parados y ver si los chicos están a la altura de lo que necesitamos. Igualmente, va a jugar el que esté mejor, tal como lo venimos haciendo desde los 10 meses que estamos en el club. Nadie tiene el puesto comprado”. Acerca de los refuerzos, el DT albiceleste añadió que “no me preocupa que aún no hayan llegado. Estamos evaluando un delantero, pero aún no hay nada definido”, concluyó.