Asentamientos: continúa la asistencia, con menos pedidos

Desde la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio se sigue ocupando de los asentamientos de la ciudad, que fueron duramente castigados por las tormentas de principio de año, con algunos ranchos que terminaron totalmente desarmados por el temporal. Esta vez, el equipo de Desarrollo Social, asegura que desde el pasado lunes los pedidos son mucho menores, después de estar desbordados por la situación en los días más críticos de la ciudad.

En total, se conformaron seis equipos entre lo social y hábitat, donde desplegaron tareas de atención a los vecinos de ese sector, con todo tipo se asistencias. Recordemos que la situación en los asentamientos se vio muy agravada con el daño de muchos colchones, ropas, calzados y frazadas. Además, los accesos se vieron dificultosos y muchas viviendas se vieron tapadas por el mismo barro, teniendo en cuenta que no hay ripio.



ENTREGA DE COLCHONES

"Ya hemos entregado un total de 255 colchones en todo lo que es la primera etapa de este trabajo", le dijo a LA OPINION el secretario de Desarrollo Social del Municipio, José Luis Rossetto. El funcionario se refirió al trabajo que se hizo en esa etapa y destacó que "el acompañamiento principal ya está realizado y hasta terminado. Sólo nos quedan reclamos puntuales, pero que no son de gravedad. por suerte pudimos asistir a los más complicados en toda la primera parte", dijo.

En las viviendas precarias el viento causó un mayor daño, con voladuras de techos e incluso caída de paredes.

El área social del Municipio visitó 110 domicilios y en los primeros días atendió y resolvió 53 casos que fueron considerados graves. Después a lo largo de esta semana estaba previsto dar respuestas a otros 60 casos de menor complejidad pero que también tenían paredes afectadas o techos parcialmente destruidos. Recordemos que el asentamiento de barrio Villa del Parque, donde la mayor parte de las chapas que se emplean para las viviendas, no se volaron. Igualmente ingresó agua a las casas, sobre todo por abajo de las paredes, y eso fue suficiente para dejar al descubierto la precariedad con que estas familias viven.

Por su parte, Rosetto expresó que "en todo lo que va de enero, hemos entregado 2.300 bolsones, a todos los que habitualmente se acercan a buscarlo. Es un trabajo continuo y constante, que estamos llevando adelante con todo el equipo de Desarrollo Social", dijo.

Además, ayer se llevó a cabo una fumigación importante en los asentamientos de barrio Italia y también en Villa del Parque. Esto evitará el brote de mosquitos, como así también alejará a roedores como las ratas, entre otras cosas.