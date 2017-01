Marín se sumó a los entrenamientos Deportes 14/01/2017 Redacción COPA ARGENTINA, BEN HUR

El defensor Ricardo Marín arribó ayer por la mañana a nuestra ciudad y por la tarde se sumó a los entrenamientos de Ben Hur, de cara a los encuentros por la Copa Argentina que el Lobo disputará frente a Tiro Federal de Rosario, el domingo 22 en Rafaela y el sábado 28 en la ciudad del sur provincial.

El jugador, que puede ocupar la zaga central o el lateral izquierdo, dependiendo de las necesidades del entrenador Gustavo Barraza, viene de jugar en Resistencia Central de Chaco. Recordemos que BH no ha tenido en este proceso 2017 la reincorporación de Luciano Kummer y Facundo Rodríguez.

Marín se suma a la llegada de los días anteriores del volante Daniel González y el delantero Emir Izaguirre. En cambio, aún no se produjo la incorporación del delantero Ezequiel Ocampo y si no surgen novedades en las próximas horas, respecto a la solución de algunas cuestiones personales del futbolista, no es descabellado que se salga a buscar un reemplazante.

El Lobo cerrará la semana de trabajo este sábado con un turno simple, en horas de la mañana. El domingo habrá descanso y el lunes volverá al trabajo, ya con la presencia de Gustavo Barraza, quien intensificará los aspectos tácticos y futbolísticos para buscar el equipo de cara al primer encuentro.



NUEVO DT EN TIRO

El entrenador Marcelo Dell Elce se hizo cargo de Tiro Federal, hace unas semanas atrás, después de la salida abrupta de Adrián Dezotti, que hizo una buena campaña en el torneo Federal B del año pasado. Con un bajo presupuesto, el flamante conductor, apostará todo a los futbolistas surgidos de las inferiores tirolenses para disputar la fase preliminar de la Copa Argentina, ante Ben Hur.

Con respecto al equipo, retornaron algunos futbolistas que estuvieron en la última campaña, como el caso del arquero Diego Muslera, los volantes Carlos Díaz y Diego Chacón. Además, se aguarda por otros futbolistas, como Ayrton Brack y Santiago Baclini.



ACHIRENSE SE MUEVE

El que está en actividad desde hace varios días es Achirense. El equipo entrerriano, que jugará en la primera fase con Belgrano de Paraná y el ganador se cruzará luego con el vencedor de Ben Hur - Tiro Federal, ya disputó dos encuentros amistosos.

El jueves enfrentó a Defensores de Pronunciamiento, que milita en el Federal A. En el partido entre los titulares, ganó el DEPRO 2 a 1. Achirense contó con los flamantes refuerzos, César Horst y Mauro Restano. Cabe acotar que mantiene la mayor parte del plantel que jugó el Federal B, incluido el goleador Bruno Nasta.

En el segundo partido, entre los alternativos, ganó también Defensores por 2 a 1, acotando que uno de los tantos los convirtió el ex Ben Hur, Sergio Rodríguez.



TAMBIEN BELGRANO

Belgrano de Paraná, el equipo que dirige Daniel Veronesse, también disputó un amistoso. Le ganó 3 a 2 a la reserva de Patronato. El elenco de la capital entrerriana también mantiene la mayor parte del plantel del último Federal B.