“La tarea es convertir la diversidad en la empresa” Información General 14/01/2017 Redacción Opina la licenciada Raquel Frautschi, coordinadora de la Licenciatura en Recursos Humanos de UCES Rafaela.

Ampliar FOTO UCES RECURSOS HUMANOS./ Las organizaciones están conformadas por una diversidad nunca antes vista.

La Lic. Raquel Fraustchi, coordinadora de la Licenciatura en Recursos Humanos que se dicta en UCES Rafaela, evaluó la realidad de las empresas y cómo la diversidad que existe en ellas puede ser la clave del éxito del negocio o un fracaso, dependiendo de la buena o mala gestión que realicen las personas que conforman la organización, sobre todo los profesionales del área de Recursos Humanos.

“La tarea fundamental de un licenciado en Recursos Humanos es convertir la diversidad en el mayor capital de la empresa”, aseguró, agregando que actualmente las organizaciones están conformadas por una diversidad nunca antes vista y no hace falta ir a las grandes ciudades o empresas; la vida actual nos lleva a transcurrir caminos impensados hasta hace muy poco tiempo.

En este marco, la profesional se atrevió a hacer un ejercicio de imaginación: pensemos en una pequeña empresa de una ciudad como la nuestra…

Tenemos personas en total actividad, tomando decisiones con todas sus facultades de 70 años (y no es la excepción, la mayor expectativa en cantidad y calidad de vida nos presenta mucha gente con total aptitud/actitud e interés para seguir desarrollando actividades laborales); en la misma empresa encontramos pasantes universitarios u operativos de 22, 23 años, y entre estos dos polos las generaciones de las décadas de los sesenta, setenta, ochenta (…) con historias, objetivos, modos de encarar las tareas y las responsabilidades de manera totalmente diversa.

Sigamos narrando las posibilidades que pueden presentarse: dentro del grupo de colaboradores hay personas que nunca han salido de la ciudad; personas de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, que se han mudado para una mayor calidad de vida y posiblemente tuvieron experiencias laborales en multinacionales; personas que con la crisis de 2001 se fueron del país y volvieron porque la nostalgia era más fuerte que cualquier posibilidad laboral fuera de Argentina; personas de los pueblos cercanos o de otras provincias que migraron para tener una oportunidad laboral; personas con alguna discapacidad de nacimiento o adquirida... Y podríamos seguir enumerando.

“La torre de Babel sería lo que mejor podría describir esto que estoy contando, multiplicidad de personas hablando en idiomas y dialectos distintos y todos en un mismo lugar”, dijo Frautschi.

Mientras agregó que “aquí está la mayor dificultad o la mayor oportunidad para una organización, y esa es la tarea fundamental que puede desempeñar un Licenciado en Recursos Humanos: el poder convertir la diversidad en el mayor capital de la empresa, realizando acciones que le permitan a las personas dar su mejor potencial y enriquecer la capacidad de aprendizaje organizacional”.

Según explicó la Coordinadora de la Lic. en Recursos Humanos, las herramientas aprendidas en la carrera les permiten a los estudiantes no sólo liquidar un sueldo, conocer las leyes laborales que le posibilitan trabajar con los sindicatos, administrar legajos, prevenir accidentes laborales, sino también, y de modo fundamental, “los habilita para poder planificar estratégicamente e implementar herramientas de desarrollo para las personas, trabajar sobre el clima de la organización, generar estrategias de compensación adecuadas a los intereses y objetivos de los colaboradores, convertirse en un socio estratégico del crecimiento de la empresa para la cual desarrollan su actividad”.