Se mantienen dos rafaelinos en la lista

14/01/2017

PARA UN NUEVO CICLO./ Melisa Gretter y Mauro Agostini, con beca panamericana.

El ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), dio a conocer hace algunos días el listado de becados para el año 2017. Luego de un ordenamiento y criterio de selección que generó diversas polémicas en algunos atletas en determinadas disciplinas, se conoció oficialmente quienes obtendrán una ayuda económica, indispensable para todo deportista que quiera mantenerse o alcanzar el alto rendimiento.

El beneficio es tanto para deportistas, como entrenadores. En ese listado, debido a sus destacadas actuaciones a nivel continental, continúan percibiendo las becas la basquetbolista Melisa Gretter (al igual que las demás integrantes de la selección argentina) y el ciclista Mauro Agostini. En este caso el nombre técnico de la beca es el rubro 04-Proyección Panamericana.

Cabe acotar que el ENARD diferencia las becas de acuerdo al nivel internacional de logros alcanzado por los deportistas. En el rango inferior en el ámbito Sudamericano, luego Panamericano y finalmente Olímpico, siendo obviamente los valores en ascenso de acuerdo a cada actuación.

Si bien a priori, especialmente en el nivel Sudamericano y Panamericano, los valores no son significativos de acuerdo a las exigencias de un deportista de elite, permite incrementarlas de acuerdo a si suma mayores logros en este período.

Las características técnicas que informa el ENARD, especifican: “Esta beca tiene el propósito de asistir en la preparación de los deportistas que son candidatos a medalla panamericana o parapanamericana en Lima 2019, diferenciando el nivel de excelencia para los atletas que son líderes continentales, de aquellos que ocuparon otras posiciones en el podio”.

Asimismo, agrega que “Los logros mencionados refieren a resultados homologados por la Organización Deportiva Panamericana, el Comité Paralímpico de las Américas y/o las diferentes Federaciones Panamericanas, en especialidades y pruebas del calendario oficial Lima 2019. Los títulos alcanzados refieren al último Campeonato Panamericano Absoluto, excluyendo competencias reguladas por edad, copas o festivales panamericanos u otras competiciones que no hubieran sido establecidas como logros equivalentes. La vigencia de esta beca es de hasta 24 meses. Las medallas ganadas en Toronto 2015 podrán revalidarse en el Campeonato Panamericano Absoluto o competencia equivalente, logrando así una extensión del beneficio”.

Cada Federación Nacional podrá proponer al ENARD una serie de “logros equivalentes” que le permitan ajustar con mayor precisión los hitos intermedios de sus deportistas. Estos podrán contemplar resultados en campeonatos mundiales de deportes panamericanos, copas del mundo, rankings internacionales, etc. En todos los casos, esta escala de equivalencias deberá establecerse antes del 31 de diciembre, para ser aplicadas al año siguiente”.

Por otra parte, cabe aclarar que en cuanto a becas no se otorgan a representantes de fútbol o basquet masculino (salvo del deporte adaptado), ya que el objetivo es destinar ese dinero a deportistas de otras disciplinas menos remuneradas.