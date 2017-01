¿Mayweather vuelve ante McGregor? Deportes 14/01/2017 Redacción BOXEO

Floyd Maweather, excampeón mundial en cinco categorías distintas de boxeo, admitió este miércoles que estaría dispuesto a volver al ring contra Conor McGregor por la suma de 100 millones de dólares. "Lo único que me interesaría es enfrentarme a Conor McGregor. Soy un hombre de negocios y sería una buena idea enfrentarme a Conor", admitió Money en diálogo con el programa First Take. Mayweather, quien a lo largo de su carrera cosechó la abundante suma de 800 millones de dólares, declaró que "mi número son una garantía de 100 millones de dólares, soy el Lado A. No sé cuánto dinero ha hecho en el pasado McGregor, pero no ha hecho ni 10 millones de dólares en una pelea de MMA. Nosotros le vamos a dar 15 millones, y luego podemos hablar de un porcentaje en el pago por evento, pero claro, siendo yo el Lado A", subrayó. El boxeador y el luchador de UFC hace rato que mantienen locuaces discusiones a través de las redes sociales y su posible encuentro es esperado por todos los fanáticos del deporte. ¿Se realizará?