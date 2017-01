Tevez agradeció a los hinchas Deportes 14/01/2017 Redacción Leer mas ...

El futbolista Carlos Tevez les agradeció a los simpatizantes de Boca a través de un video en el cual explicó su salida del club de La Ribera en el que remarcó que no fue "fácil" dejar la entidad que uno "ama" al decidir irse al Shanghai Shenhua de la Superliga de China. "Hago este video para agradecerle a los hinchas de Boca por todo el cariño y el amor que siempre me brindaron y me van a brindar siempre. No fue fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco lo es comunicar que uno no es más jugador del club que ama", empezó diciendo Tevez. En tanto continuó: "Por distintas situaciones que tiene la vida uno tiene que tomar decisiones porque uno sabe lo que es estar en el día a día en el club que uno ama y las presiones que uno tiene dentro. Más con todo el cariño y apoyo que me dieron la gente, los dirigentes, el cuerpo técnico y mis compañeros". "Creía que uno tenía que estar al cien por cien y ni siquiera al 99 por ciento porque le iba a ir mal al club. Eso fue lo que me pasó por la cabeza y, si no estaba al cien por cien, no podía estar en el club", culminó.



MAS REUNIONES

El presidente de Barracas Central y referente del grupo "Ascenso Unido", Claudio "Chiqui" Tapia, continuó ayer en la búsqueda de consenso para su candidatura a gobernar la AFA, al juntar a Hugo Moyano (Independiente) con Daniel Angelici (Boca) y luego charlar con Nicolás Russo (Lanús). Esto fue una continuación del almuerzo que el jueves había

compartido a la vista de todos en el Balneario 12 junto a Angelici, que movió los cimientos de la política de AFA, por el sillón de la calle Viamonte. Este viernes, el almuerzo fue entre Angelici, Tapia, su suegro Hugo Moyano y el hijo de este, Facundo Moyano, vicepresidente de Alvarado de Mar del Plata. Fue Facundo Moyano, justamente, el que envió una foto de la mesa, en el Sindicato de Camioneros, a través de las redes sociales. ¿La razón del cónclave? Seguir avanzando en conseguir un nombre de consenso para las próximas elecciones en la AFA, que no sería otro que "Chiqui" Tapia.