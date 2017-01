Nuevo incidente en la mina de Barrick Nacionales 14/01/2017 Redacción EN SAN JUAN

SAN JUAN, 14 (NA). - La empresa minera Barrick Gold informó ayer que se produjo un incidente en el yacimiento Lama y lo atribuyó al "deshielo de uno de los inviernos más intensos de las últimas décadas en esa zona de la cordillera". "El evento se originó por la crecida del río Turbio, cuyo caudal y arrastre de sedimentos alcanzó la capacidad máxima de las piletas de sedimentación, por lo que el agua fue conducida a través de un canal de contingencia construido para este propósito hacia el dique impermeabilizado, antes de su descarga en el río Las Taguas", informó la empresa minera sobre el "incidente", que tuvo lugar el jueves.

A raíz del episodio, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclamaron el cierre definitivo de las operaciones en la zona Lama/Veladero por parte de la empresa, a la cual le atribuyen la responsabilidad de destruir glaciares y ambiente periglacial en zonas protegidas por la ley. Barrick aseguró que "de ninguna manera el evento constituye un derrame", al tiempo que afirmó que "las aguas provienen de deshielos propios de esta época del año y la compañía continuará monitoreando el área durante el resto de la temporada estival".

"Cerca de este mediodía se consiguió reencauzar la totalidad de las aguas provenientes del túnel en Lama hacia la planta de tratamiento que se halla funcionando según su diseño. Adicionalmente continúan realizándose tareas de optimización en la planta de tratamiento de aguas del túnel", se informó por la tarde. La empresa canadiense comunicó que desbordó la pileta de sedimentación en Lama por factores naturales y que no hubo consecuencias medioambientales.

"Barrick informa que aproximadamente a las 18 horas de ayer tuvo lugar un evento en Lama, a raíz del deshielo de uno de los inviernos más intensos de las últimas décadas en esa zona de la cordillera", indicó en el comunicado. En el mismo también se informó que "la mayor parte del agua que drena naturalmente del túnel en Lama sigue siendo tratada en la planta construida a tales efectos.

Sin embargo una parte excedente no está ingresando al sistema para no sobrepasar la capacidad de tratamiento". "Cabe destacar que esta contingencia fue oportunamente informada a las autoridades provinciales –el Ministerio de Minería y el Departamento de Hidráulica– y no trajo aparejado ningún tipo de consecuencia para el medioambiente o la salud de los trabajadores.

Asimismo la compañía está realizando las tareas de reconducción y el reporte pormenorizado del evento", informó la empresa. Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas resaltaron que "este es el tercer derrame en menos de un año y medio" y señalaron que "tal como denuncia la Asamblea Jáchal No Se Toca, actualmente hay cinco ríos de San Juan que están contaminados por las operaciones de esta minera que actúa con total impunidad, violando la Ley de Glaciares".

Ambas organizaciones reclaman el cumplimiento efectivo de la Ley de Glaciares, el cierre de las minas y la remediación de los pasivos ambientales. Barrick dijo hoy que "el proyecto Lama nunca entró en producción y se encuentra suspendida su etapa de construcción".

"Las obras del cierre del túnel, que se encuentran aprobadas por las autoridades competentes y fueron licitadas hace seis meses, ya fueron adjudicadas y tendrán inicio en las próximas semanas", se afirmó. Para la empresa, el nuevo episodio "se trata de un evento de naturaleza previsible, controlado y sin riesgo para el medio ambiente ni las personas".