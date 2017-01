Dictaron prisión preventiva para Alejandro Garnero Policiales 14/01/2017 Redacción ADEMAS ORDENARON UNA PERICIA PSIQUIATRICA COMPLETA

Ampliar FOTO REDES SOCIALES FUGITIVO. El momento en que el joven fue capturado en un maizal, en un campo familiar, con perros adiestrados.

La Justicia impuso la prisión preventiva para Alejandro Garnero, el hombre de 35 años acusado de asesinar a golpes a su madre Gloria Brero de Garnero, en su casa de la ciudad de El Trébol.

La medida adoptada ayer por el juez penal de IPP Jorge Patrizi de la ciudad de Santa Fe, incluye el compromiso al que arribaron las partes, de someter al reo a una pericia psiquiátrica para determinar si efectivamente es imputable o no, publicó en la víspera El Litoral de Santa Fe.

Así, la fiscal de Homicidios de Santa Fe, Cristina Ferraro -que tomó el caso a causa de la feria judicial- confirmó que en la audiencia de medida cautelar, “se impuso la prisión preventiva, resolviéndose de forma favorable para la fiscalía”. “Nosotros -agregó- le habíamos atribuido a Garnero el homicidio calificado por el vínculo, ya que estimamos que mató a su madre a golpes, empleando algún elemento contundente que todavía no hemos podido determinar”.



ELEMENTO

CONTUNDENTE

En cuanto a las características del crimen, la fiscal señaló que si bien no hay dudas de que habría sido Garnero el autor del feroz ataque, “no había ningún testigo al momento de acontecer el hecho”.

Asimismo informó que “se han secuestrado algunos elementos que fueron remitidos a pericia y de allí podríamos precisar más adelante si alguno de ellos se utilizó para golpear a la señora”.

En definitiva, “estimamos que la medida fue correctamente impuesta, por lo que argumentamos desde la Fiscalía, y porque existe tanto peligro de fuga como entorpecimiento probatorio”, destacó Ferraro.



VERSION QUE

NADIE CREYO

La arquitecta Brero, de 65 años, fue ultimada el martes 3 de enero, en la casa familiar de calle Manuel Leiva 706, esquina Buenos Aires, donde vivía junto a su marido y su hijo mayor en El Trébol.

“El fue quien dio el primer aviso” al servicio de emergencias 107, siguió la fiscal. Y si bien en su primera versión dijo que los golpes eran producto de una caída, apenas revisaron a la mujer los médicos detectaron que “los golpes que presentaba no se condecían con los dichos del muchacho”.

“El -en esa primera versión- cuenta que estaba en el patio con su madre y que la señora se cae, que al intentar ayudarla se vuelven a caer y que es por eso que justifica los golpes que presentaba”, pero la historia no convenció a los doctores que avisaron a la policía.

La víctima fue internada de urgencia en el hospital de El Trébol, desde donde fue trasladada a la ciudad de Rosario, para ser asistida en un sanatorio privado -Sanatorio Británico-, donde falleció al día siguiente a causa de las graves lesiones.



LA AUTOPSIA

El jueves 5 de enero, la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario descartó un accidente doméstico. En cambio, presentaba fractura de cráneo en el sector izquierdo, traumatismo de órbita derecha, herida cortante en cráneo, hematomas en hombros y brazos y escoriaciones múltiples, tal como publicó en su momento LA OPINION.

Al conocerse el trágico desenlace, “Liendo” -apodo con el que se lo conoce a Garnero- abandonó la casa paterna y se mantuvo prófugo hasta el domingo, cuando personal de la policía del departamento San Martín con la invalorable colaboración de la División Perros de Bomberos Zapadores de Rosario, lo detuvieron en un campo de la familia, a unos 12 km al sudeste de la ciudad.

Al ser atrapado no opuso resistencia. Estaba mojado, embarrado, picado por los mosquitos y lucía agotado.



INFORME

MEDICO

El martes último, Garnero fue trasladado a Santa Fe para la audiencia imputativa y el jueves el juez Patrizi convirtió la detención en prisión preventiva sin plazos, aunque ordenó, a pedido de las partes, que se le realice una pericia psiquiátrica, para determinar si es imputable o no.

Tanto la defensora oficial, Andrea Alberto, como la fiscal Ferraro, coincidieron en la necesidad de convocar a una junta médica, para la cual serán designados profesionales que evaluarán el estado emocional de Garnero.

Según trascendió, el hombre había estado internado en una granja de recuperación para adictos a las drogas y no se descarta que presente alguna alteración psíquica que ponga en duda su orientación en tiempo y espacio al momento de ocurrido el crimen.



SU FAMILIA,

QUERELLANTE

Lejos de ponerle un abogado para su defensa, el padre y las hermanas de Alejandro Garnero contrataron los servicios de un abogado para accionar como querellantes en la causa penal, para que “el hecho no quede impune” y hasta por un “potencial riesgo para ellos”, indicó el Dr. Martín Durando.

El apoderado legal de la familia Garnero confirmó a El Litoral que el detenido “era una persona violenta, que ya había tenido episodios” con varios miembros del grupo.

En la misma línea, la fiscal Cristina Ferraro reconoció que “hay todo un contexto familiar que estamos investigando, que nos permite decir que esta persona ya había tenido episodios previos de violencia”.

En cuanto a las sospechas de inimputabilidad, Durando explicó que “en principio la imputabilidad se presume” y “excepcionalmente por algunas circunstancias puede darse el caso de que una persona no tenga el dominio de sus actos”, pero para eso se ordenó una junta médica.

“No obstante, los querellantes vamos a pedir un informe particular para el control de la pericia”, destacó el letrado de la familia.