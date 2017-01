Sufrió quemaduras al nacer

Un bebé que nació en un sanatorio de San Francisco sufrió graves quemaduras en su espalda y brazos, y fue derivado de urgencia a un sanatorio de Córdoba por un problema pulmonar, donde permanece internado en el sector de Neonatología.



Elías Iván Bruno nació en el Sanatorio San Justo, y los padres aún desconocen cómo y en qué momento se le produjeron las quemaduras. "Lo único que sé es que lo trajimos a Córdoba por un problema pulmonar y mi hijo estaba con esas quemaduras", dijo Luis, su papá, a El Periódico.



Según explicó el hombre, pudo haberlas sufrido en una balanza que se calienta con un aparato eléctrico y que al momento de pesarlo el tiempo de calefacción haya sido mayor, pero aseguró que desde el Sanatorio San Justo aún no recibió ningún llamado ni explicación al respecto.



TRASLADO A CORDOBA



"A la madrugada me dijeron que había que trasladarlo a Córdoba porque no estaba respirando bien, así que agarré la mochila y me subí con él. Cuando llegamos a Córdoba, a eso de las cuatro de la mañana, en Neonatología del Sanatorio Allende me dijeron 'vení a ver cómo está tu hijo', eso es todo lo que sabemos y por ahora toda nuestra preocupación es que pueda recuperarse", agregó el padre del pequeño.



Explicó Luis -que se encuentra en Córdoba junto a su pareja Silvina, mamá del bebé-, que la afección pulmonar que tenía el pequeño afortunadamente ya fue sanada y respira bien, pero el problema ahora son las quemaduras y por eso el bebé permanece internado en el área de Neonatología del Sanatorio Allende.



QUE SE INVESTIGUE



En definitiva, el padre del bebé pidió que se investigue qué fue lo que pasó, en un hecho que provocó quemaduras a su hijo.