Entrega de comida en mal estado

Se trata de las escuelas número 2, 68, 76 y 87, y en todas, según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado, se registraron entrega de carne en mal estado. Los auxiliares, que se encargan de cocinar para cientos de niños, "no" pueden seguir haciéndolo porque la mercadería está en "mal estado".



"Para la mayoría de los chicos que asisten a los comedores escolares esa es la única comida del día, y ahora se quedan sin nada porque no se puede seguir cocinando con la mercadería que traen", remarcó el secretario general del sindicato Claudio Arévalos en diálogo con el sitio provincial Infocielo.



"No sólo que entregan comida en mal estado sino que también los proveedores que vienen de Ciudadela, Almirante Brown, Lanús y Florencio Varela entregan la comida dos veces por semana y debería ser todos los días para que se mantenga fresca. Muchas veces, ante los numerosos cortes de luz que sufrimos, la comida no soporta", agregó Arévalos.

UN COCINERO, Y LA COMIDA

Se memora que desde el Gobierno bonaerense impulsaron a fin del año pasado un nuevo modelo en el que el dinero y distribución es manejado por los intendentes. La prueba piloto de este sistema ya llegó a algunos distritos, pero en Quilmes los trabajadores desconfían de la “gestión” del jefe comunal Martiniano Molina, una persona que gran parte de su vida se comportó como cocinero.