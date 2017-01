Panorama político Locales 13/01/2017 Redacción Leer mas ...

CASTELLANO

CON CONCEJALES

Más allá de las diferencias políticas obvias, el intendente Luis Castellano insiste en su objetivo de mantener una relación aceitada con el Concejo Municipal. Aún se recuerda el impacto que generó cuando, dos días antes de la última sesión del año pasado, envió a todo su gabinete al sexto piso para que los secretarios respondan todas las dudas que los concejales tenían sobre el proyecto del Presupuesto 2017. Fue un encuentro productivo en el que el diálogo político permitió despejar el camino para el debate en el recinto y la posterior aprobación.

La semana pasada, en tanto, Castellano solicitó una urgente reunión extraordinaria del Cuerpo legislativo para aprobar ordenanzas ligadas a las necesidades de gestión impuestas por los temporales que afectaron la ciudad desde las primeras horas de este año. Y logró una rápida respuesta de los ediles que acompañaron la urgencia autorizando las herramientas al Ejecutivo para que realice compras directas de elementos que requiere para dar respuestas a las demandas surgidas a raíz de las tormentas, como el aval para que efectúe compras directas aunque con supervisión legislativa.

Y ayer Castellano volvió a invitar a los concejales a su despacho para comunicarles su decisión sobre dos ordenanzas aprobadas también el jueves 29 de diciembre. El titular del Ejecutivo vetó totalmente la norma que disponía la reducción de la jornada laboral de 39 a 34 horas por semana al personal jerarquizado pero, al mismo tiempo, propuso habilitar una nueva instancia de negociación con la participación del gremio (Seom). Y también vetó, pero en este caso en forma parcial, la ordenanza que incorpora cambios a la política sobre perros y gatos.

Los oficialistas Jorge Muriel y Evangelina Garrappa y los opositores Natalia Enrico, Lisandro Mársico y Hugo Menossi participaron del encuentro junto al jefe de la Fiscalía Municipal, Daniel Galloppo y al secretario de Gobierno, Delvis Bodoira. Así las cosas, más allá de que 2017 sea un año electoral, Castellano está decidido al menos por ahora a priorizar la relación institucional con el Concejo.



¿EL REGRESO DE

MARIA EUGENIA?

El nombre María Eugenia hoy domina la política argentina, pues Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, es la de mejor imagen en la Argentina. Pero aquí en Santa Fe tenemos la propia María Eugenia, en este caso Bielsa, que también posee altísima imagen, recordándose que fue vicegobernadora de Obeid, luego diputada provincial -la más votada- pero ante la zancadilla que le hicieron sus pares peronistas al no darle la presidencia de la Cámara baja, presentó la renuncia y se fue a su casa en Rosario, donde estuvo retirada este último tiempo.

Pero parece estar dispuesta a volver en las elecciones de octubre, comentándose que los peronistas la recibirían con los brazos abiertos para la lista de diputados nacionales pues se trata de una figura que asegura votos. Sin embargo, también está el rumor que podría ir como candidata a concejal en Rosario, previa escala para presentarse en 2019 a la intendencia de esa ciudad, que es lo que tendría como objetivo.



PEROTTI NO

En cambio Omar Perotti fue muy claro al dejar establecido que no será candidato en octubre, pues tiene como objetivo continuar en la banca del Senado nacional, volviendo a la contienda electoral en 2019 cuando se elija gobernador de la provincia, que es el objetivo central de su búsqueda desde hace tiempo. Y esta vez parece estar mejor posicionado que nunca, casi sin contras dentro del justicialismo.



TATI PARRA POR

UNA CONCEJALIA

Quien en cambio viene preparando su candidatura para este año es el médico Tati Parra, quien pretende llegar al Concejo Municipal, un deseo que tiene desde hace rato y que por una razón o por otra -a veces cuestión de votos- no pudo cristalizar, tanto como para seguir la trayectoria de su padre, el médico Luis Parra, quien fue diputado nacional y uno de los caudillos peronistas de Rafaela durante mucho tiempo.



DEL SEL ACTUARA

Y SERA CANDIDATO

Finalmente Miguel Del Sel continuará como embajador en Panamá, pero hasta marzo con el objetivo de completar un año de gestión. Dijo en todos lados que extraña su casa en Santa Fe, a sus hijas y a sus amigos. Además, confirmó el regreso de Midachi junto a Dady Brieva y el sunchalense Chino Volpato a partir de este año.

Sin embargo, Del Sel descartó la posibilidad de retirarse de la actividad política como se rumoreaba el año pasado. Si bien rechazó cualquier candidatura a diputado nacional en este 2017, confió a su círculo íntimo que aún desea ser gobernador de Santa Fe. Y por eso es probable que en 2019 lo intente por tercera vez tras quedar cerca en las elecciones de 2011 y mucho más en las de 2015.

Quizás sea el rival más fuerte para el rafaelino, Omar Perotti, quien también competirá por tercera vez para llegar a la Casa Gris como gobernador. Incluso Del Sel podría recorrer la Provincia en campaña junto a Dady Brieva, quien si bien se alineó con Cristina Fernández de Kirchner no deja de realzar su amistad con su amigo Miguel.



LA UCR, EL PRO

Y EL SOCIALISMO

Dirigentes radicales de todo el país se reunirán el 17 de febrero en Villa Giardino para posicionarse ante las elecciones de octubre y elaborar propuestas para el cronograma que el Presidente Mauricio Macri anunciará el 1 de marzo en la apertura de sesiones del Congreso. Los radicales quieren asegurarse que sus ministros, gobernadores, legisladores y figuras relevantes tendrán prioridad en las listas de candidatos.

El titular del Comité Nacional de la UCR, José Corral, es intendente de la ciudad de Santa Fe. Y esta provincia es un caso especial, ya que en el plano local los radicales integran el frente gobernante junto a los socialistas, pero a nivel nacional el radicalismo es socio del PRO en Cambiemos, y los socialistas son oposición.

Corral esta semana sorprendió al invitar al PRO a sumarse al Frente Progresista. Pero el diputado provincial de PRO y uno de los arquitectos de la estrategia de Cambiemos en Santa Fe, Federico Angelini, rechazó rápidamente la invitación. Y el diputado provincial y secretario adjunto del Partido Socialista (PS) santafesino, Rubén Galassi, afirmó que "no hay ningún margen de integración del PRO en el Frente Progresista" Cívico y Social (FPCyS).