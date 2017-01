En 2016 hubo 73 lluvias con 1.338 milímetros Locales 13/01/2017 Redacción El mes más llovedor fue febrero con 383mm y la de mayor volumen el día 17 con 111. El mes menos llovedor julio con apenas 13 milímetros. Cifras superadoras respecto de 2015, cuando se registraron en la ciudad de Rafaela un total de 54 precipitaciones sumando 1.287mm.

Ampliar LLUVIA. Un prolijo repaso sobre lo sucedido el año pasado. FOTO ARCHIVO

Comenzó el año 2017 y don Florencio Racca no se hizo esperar. Nuevamente llegó con su informe anual de precipitaciones sobre el casco urbano de nuestra ciudad, con mediciones realizadas por él mismo en su domicilio particular durante todo el año 2016.

Vamos a obviar los milimetrajes de cada una de las lluvias del año (información que ya se ocupó de difundir oportunamente la estación meteorológica local) para resaltar esos datos no comunes y tan interesantes que nos sabe traer cada principio de año don Florencio: Nos dice que en enero de 2016 llovió 5 veces (75mm). En febrero llovió 6 veces (383mm). En marzo 5 veces (51mm). En abril 21 veces (362mm). En mayo 5 veces (16mm). En junio llovió 4 veces (60mm). En julio llovió 2 veces (13mm). En agosto no llovió. En septiembre llovió 4 veces (10mm). En octubre llovió 7 veces (144mm). En noviembre llovió 6 veces (69mm). En diciembre llovió 8 veces (155mm). Esto nos da que en el centro de la ciudad de Rafaela cayeron durante el pasado año un total de 1.338mm. distribuidos en 73 precipitaciones.

Con respecto a los números de los días del mes en que se sucedieron esas precipitaciones durante 2016 nos detalla que llovió en día 1: 3 veces, en día 2: 3, en día 3: 2, en día 4: 4, en día 5: 1, en día 6: 1, en día 7: 3, en día 8: 2, en día 9: 2, en día 10: 3, en día 11: 1, en día 12: 3, en día 13: 3, en día 14: 2, en día 15: 4, en día 16: 4, en día 17: 3, en día 18: 3, en día 19: 4, en día 20: 2, en día 21: 2, en día 22: 1, en día 23: 1, en día 24: 2, en día 25: 4, en día 26: 6, en día 27: 1, en día 29: 2, y en día 30: 1. Nunca llovió durante un día 28 ni tampoco en un día 31 durante todo el año pasado.

En lo que respecta a los días de la semana nos cuenta que en lunes llovió 16 veces, en martes 12, en miércoles 8, en jueves 7, en viernes 10, en sábado 11, y en domingo 9 veces. El primer día de lluvia del año que pasó fue el 3 de Enero con 7mm. El último día con lluvia de 2016 fue el 29 de diciembre también con 7mm. El día que más llovió fue el 17 de febrero con 111mm. El día que menos llovió fue el 26 de enero con 1mm. El mes en el que más llovió fue febrero con un total de 383mm. El mes en que menos llovió fue julio con 13mm. Durante el mes de abril llovió prácticamente de continuo desde el día 1 al día 20 (sumando en esos días 344mm. de los 362mm. totales de ese mes). Durante el mes de agosto no se registró ninguna lluvia.



ANTECEDENTES

En el año 2015 se registraron en la ciudad de Rafaela un total de 54 precipitaciones sumando 1.287mm. mientras que en el pasado año fueron 73 las lluvias con un total de 1.338mm. El año 2016 contabiliza entonces 51 mm. más que los precipitados en 2015. Un agradecimiento a don Florencio Racca que, apenas iniciado 2017, ya debe haber sumado una buena cantidad de milímetros y de datos no corrientes -lamentablemente no tan auspiciosos- para el informe que esperamos nos suministre en enero de 2018.