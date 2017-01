“El grupo me da mucha confianza y tienen ganas de salir adelante” Deportes 13/01/2017 Martin Ferrero Kevin Itabel hizo referencia al difícil semestre que tendrá por delante la “Crema” pero destacó el grupo humano. “Va a pregonar el sacrificio”, señaló el volante ofensivo.

Ampliar FOTO LA OPINION KEVIN ITABEL. / “Sabemos que el semestre que se viene por delante será muchísimo más duro que el pasado”.

Llegó a mediados de noviembre y apenas jugó cuatro partidos, anotó dos goles y mostró cosas interesantes. Kevin Itabel lleva adelante su primera pretemporada con Atlético de Rafaela y señala que el 2017 lo comenzó “con muchas ganas” y sabiendo que se viene una segunda parte de torneo muy complicado para la ‘Crema’: “Sabemos que el semestre que se viene por delante será muchísimo más duro que el pasado, acá es donde se define todo y tenemos que hacer todo lo posible para quedarnos en primera, es el objetivo principal del grupo”, comentó.



-Más allá de algunas bajas, el plantel es el mismo. ¿Cómo ves al grupo?

-Tuvimos algunas bajas, se nos fueron jugadores importantes pero la base con la cual nos quedamos es un grupo muy bueno, primeramente humano, tiene muchísimas ganas de salir adelante y eso es una de las cosas más importantes, acá va a predominar el sacrificio, eso está al 100% , día a día intentar mejorar con el profe en la parte física y con Chocho en la parte táctica, esperemos que en la primera fecha en Mar del Plata (vs Aldosivi) se de todo como para empezar a ilusionarnos.



-Ese comienzo será fundamental, como lo fue el cierre de año con la victoria ante Patronato…

-Fue clave terminar de la manera que lo hicimos, más que nada por la forma en la que jugamos, no tanto por el resultado sino por como salimos a encarar ese partido, fue casi perfecto, tuvimos el juego que pretendemos, con paredes, muchas pelotas filtradas, muchas llegadas, podríamos haber hecho uno o dos goles más así que esperamos arrancar de la misma manera, trabajamos para eso y por estas horas ansioso por la llegada de ese partido.



-Te llevaste un susto grande el último sábado.

-Por suerte ya pasó, tuve un poco de miedo porque si había posibilidad de una operación perdía casi un mes, casi toda la pretemporada que creo que es lo más importante para el año, lo que te da la base pero por suerte zafé de la operación y estoy entrenando con mis compañeros. Sigo con un poco de dolor, fue una inflamación (en la zona abdominal), un virus, pero de a poco se va y puedo estar a la par del grupo.



-Y más allá de ese percance como venís llevando tu primera pretemporada en Atlético.

-La primera semana es la más dura, hay que adaptarse a los tiempos cuando corres con el profe, en el trabajo físico en el gimnasio. Me estoy adaptando bastante bien, lo necesitaba, yo acá llegué casi a mediados de noviembre, venía sin tener conocimiento en cuanto a lo físico con el grupo, me estoy adaptando muy bien pese a lo que pasó el sábado y hay que meterle duro, esperando el primer partido para arrancar con todo.



-¿Cómo ves el objetivo de permanencia?

-Sinceramente estoy muy ilusionado, el grupo me da mucha confianza. Lo que hablamos todos los días con los compañeros es muy positivo, no veo cabezas gachas o por ahí pibes que les va tocar jugar, debutar en primera, no los veo con miedo, los veo con condiciones, con muchas ganas de ayudar al equipo que en sí es lo más importante y la esperanza es lo último que se pierde, tengo muchísima fe, nada es imposible. Haciendo cuentas tenemos que ganar entre 9 y 10 partidos para salvarnos cómodos pero intentaremos ganar la mayor cantidad de partidos posibles y si nos podemos salvar muchísimo mejor.