En la ‘Crema’, uno más con molestias Deportes 13/01/2017 Redacción Pittinari no pudo completar el ensayo futbolístico de ayer por una molestia en el gemelo derecho y así ‘Chocho’ Llop suma otra baja para el amistoso de mañana. Se suma a Luna y Gudiño. El arquero Hoyos y el defensor Paredes continúan con su recuperación.

Ampliar FOTO LA OPINION LUCAS PITTINARI. / Ayer sufrió una molestia en el gemelo y no estará para el amistoso de mañana.

La “Crema” cumplió con un nuevo día de pretemporada y con el tercer doble turno de la semana se siguen cayendo ‘soldados’. Gabriel Gudiño fue el primero en caer, el martes sufrió un esguince en su tobillo izquierdo y todavía trabaja de manera diferenciada. Unos minutos después, Fernando Luna sintió una contractura en el gemelo izquierdo y desde entonces no entrena con el resto del grupo. Y ayer por la mañana fue Lucas Pittinari quien se sumó a la lista de averiados.

El mediocampista sufrió una nueva molestia en el gemelo derecho y sólo pudo estar unos pocos minutos en el ensayo futbolístico que planeó el entrenador Juan Manuel Llop en el primer turno del jueves. Según informaron desde el club, no sería nada grave y por precaución se lo parará hasta la semana que viene.

Lo más probable es que Gudiño continúe trabajando diferenciado unos días más, y se estima que también se perdería los dos primeros amistosos de este verano.

En lo que respecta a la ‘enfermería’ celeste, también trabajan de manera diferenciada el defensor paraguayo Teodoro Paredes, que se recupera de una pubialgia y el arquero Lucas Hoyos, que la próxima semana estaría entrenando a la par de sus compañeros tras dejar de lado un fuerte desgarro que lo tuvo parado 45 días.



MAS MINUTOS DE FUTBOL



En busca de la mejor puesta a punto ‘Chocho’ Llop dispuso de un entrenamiento futbolístico que duró 60 minutos y en el cual paró dos equipos para enfrentar a la Reserva.

Por un lado, los titulares, que ganaron 4 a 0, formaron con: Matías Tagliamonte; Oscar Carniello, Nicolás Canavessio, Gastón Campi y Mathías Abero; Enzo Copetti, Lucas Pittinari (luego ingresó Santiago Paz), Facundo Soloa y Kevin Itabel; Ramiro Costa y Nicolás Toloza.

La ‘Crema’ volverá a los trabajos en la mañana de hoy y probablemente el DT confirme si dicha formación será la que utilizará el sábado, en el primer amistoso de la pretemporada, ante Sportivo Belgrano de San Francisco en el Predio del Autódromo.



Atlético, entre los 16: La Comisión Organizadora difundió la lista de los equipos que pueden sumar refuerzos en el mercado de pases. Pero hay 14 de Primera A que no están habilitados por tener deudas con la AFA. La "Crema" está habilitado para incorporar y los otros son: River, Boca, Belgrano, Aldosivi, Godoy Cruz, Tigre, Central, Patronato, Sarmiento, Temperley, Racing, Atlético Tucumán, Unión, Talleres y Defensa.



Viaja el Sub-20: El seleccionado Argentino, con Ramiro Macagno entre los convocados, estará viajando en la tarde de hoy rumbo a Ecuador donde disputará el torneo Sudamericano de la categoría. El debut será el 19 vs Perú (21 hs).