Gobierno coloca deuda por U$S 6.000 millones Nacionales 13/01/2017 Redacción Para cubrir necesidades de financiamiento debe conseguir más de 40 mil millones de dólares. Caputo dijo que "no hay ningún festival de bonos".

Ampliar FOTO NA ANUNCIOS. Caputo junto a Santiago Bausili, secretario de Finanzas.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró ayer que "no hay ningún cuco" con el financiamiento "ni ningún festival de bonos, porque la sustentabilidad de la deuda está garantizada", al anunciar la colocación de otro bono por 6.000 millones de dólares. El funcionario señaló que también fue "exitosa" la colocación de Letras del Tesoro en dólares" realizada ayer, y dijo que la semana próxima habrá otra por 7.000 millones de dólares. Caputo señaló que con esa colocación el gobierno habrá conseguido el 65% de sus necesidades de financiamiento para este año. El funcionario explicó que fue colocado un Bonard 24 a 18 meses de plazo, a un interés del 2,9% más la tasa Libor de tres meses entre los seis bancos elegidos "que tuvieron la misma proporción" en la adjudicación de los seis mil millones de dólares. Agregó que "para nosotros es una muy buena colocación, que disminuye mucho las necesidades de salir al mercado internacional durante este año y baja las necesidades de financiamiento en una forma muy significativa".

"Lo positivo es que se confirman las expectativas del efecto post blanqueo y el éxito del sinceramiento, porque hay un montón de plata que se sinceró y paulatinamente la gente va a ir trayendo esta plata al país para financiar al gobierno y al sector privado".

Caputo enfatizó con las operaciones anunciadas "el financiamiento para este año no va a ser un problema como muchos creían". El funcionario dijo que el financiamiento "no va a ser el cuco que muchos creían y que algunos anunciaron con alguna obvia intención política". Enfatizó que "no hay ningún festival de bonos y la sustentabilidad de la deuda está garantizada, y esto no porque lo diga yo sino que están los números a la vista".

Destacó que el ratio de deuda en comparación con el Producto Bruto "es el más bajo de toda Latinoamérica, la mitad del de los países vecinos, un tercio de la de Brasil y nos estamos comparando con naciones que tienen tasas más bajas que nosotros, no nos estamos comparando con Venezuela".

"Aún financiando la transición hacia el equilibrio por los próximos dos tres años vamos a tener un ratio de deuda que no va a llegar a los 40 puntos", destacó. Aclaró que la mayoría de las veces que se emitió deuda "fue para cancelar deuda y no para aumentar el gasto", y destacó el bajo nivel de tasas que está consiguiendo el país, al que calificó como de las más bajas de América Latina.

Es que el Gobierno deberá conseguir este año 40.350 millones de dólares, de los cuales alrededor de la mitad será para renovar o pagar deuda, y el resto para financiar el presupuesto, y no prevé financiarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI).