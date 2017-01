Tatuajes blackout: ¿libre de riesgos? Información General 13/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (especial de NA, por Leonardo Coscia). - La creciente moda de los tatuajes blackout, como los que lucen Lionel Messi y Candelaria Tinelli, entre otras celebridades, trasciende ya las cuestiones estéticas y genera interrogantes sobre cómo puede afectar a la salud.

Estos bloques negros de tinta nacieron hace tiempo para tapar dibujos y nombres de exparejas, pero muchos famosos tienen esta tendencia de tatuarse parte del cuerpo pintado.

Ante consultas relacionadas con esta nueva moda/arte, el médico especialista en Oncología Alejandro Turek destacó que "no está clara aún la relación exposición solar y riesgos aumentados en las personas así tatuadas".

"Si alguna de ellas de piel muy blanca tuviera una lesión oscura compatible con el diagnóstico de melanoma sería la situación un poco más difícil de evaluar", señaló Turek.

El oncólogo dijo que "seguramente el pigmento inyectado en la piel se absorbe parcialmente a los ganglios linfáticos que drenan esa región tatuada" y remarcó que "esto sí está bien estudiado en la medicina".

"Algunas tinturas negras contienen carbón. Y el carbón hidrocarburos policíclicos aromáticos y venzopireno. Ellos sí están relacionados a procesos de carcinogénesis (generan cáncer; en la piel - la historia de los antiguos deshollinadores con cáncer cutáneo)", añadió el especialista.

Además, señaló que "los tatuajes extensos alteran la síntesis de la vitamina D. Disminuyen la superficie cutánea libre necesaria".

Turek también sostuvo que "existen reacciones inmunoalérgicas por la cantidad de inóculo en la piel" y dijo que "son muy difíciles y dolorosas para remover".

En tanto, Marta Patricia La Forgia, jefa del Servicio Dermatología del Hospital Penna y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), advirtió que el tatuaje blackout es una "técnica invasiva" que "no está completamente regulada".

A través de un comunicado emitido por la SAD, La Forgia explicó que el "tinte negro puede enmascarar" alguna anomalía que se manifieste en la piel.

La dermatóloga aclaró que las advertencias "no se refieren al riesgo infeccioso que las agujas pueden producir, ya que los tatuadores profesionales respetan las normas de esterilidad del procedimiento" sino a otras dificultades vinculadas con esta técnica.

Asimismo, destacó que esta técnica "no está regulada en su totalidad por las autoridades sanitarias" y que los tintes que "se utilizan implican ciertos peligros".

"En el caso del negro porque puede enmascarar un diagnóstico temprano de una lesión pigmentaria potencialmente maligna", explica La Forgia, que es médica especialista en dermatología, alergia e inmunología y coordinadora del grupo de trabajo "Dermatitis por Contacto" de la SAD.