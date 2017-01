La ley de descanso dominical objetada Locales 13/01/2017 Redacción DURA POSICION GREMIAL EN ROSARIO

La aplicación de la ley de descanso dominical sigue generado controversias. La Federación Gremial del Comercio e Industria de la ciudad de Rosario emitió un comunicado en el que calificó a la norma como de "desorden dominical" y se mostró preocupada con el impacto que la misma está teniendo en los negocios de dicha ciudad. Es más, solicitó al Concejo que analice la suspensión de la aplicación de la ordenanza por la cual se adhirió a la ley "hasta tanto queden en firme las acciones judiciales de las grandes cadenas comerciales y se pueda proyectar una actividad comercial equitativa en la ciudad".

La entidad subrayó que "en tan solo seis meses de la aplicación del cierre dominical se observa en Rosario un verdadero caos comercial. A esto nos ha llevado una ley como la 13.441 (de descanso dominical), de una pésima técnica legislativa y con vicios de inconstitucionalidad evidentes. Agravada por una ordenanza, la 9.516, abiertamente discriminatoria".

En esa línea argumental, el comunicado destacó que "las grandes cadenas nacionales e internacionales, que se pretendían cerrar, han conseguido fallos judiciales que les permiten abrir sus puertas y copar el mercado los días domingo. Sin opinar sobre la justicia o no del fallo o su procedencia siquiera, los efectos son perjudiciales sin lugar a dudas para los supermercados locales".

La entidad que nuclea a comerciantes e industriales de la región pusieron así el acento en los inconvenientes que esta ley está generando ahora a los supermercados de capitales locales, que al no haber recurrido a la vía judicial, siguen bajo lo dispuesto por una ley que los obliga a cerrar los domingos. Por el contrario, las grandes cadenas nacionales irán este fin de semana por su segundo domingo de puertas abiertas.



VERICUETOS

La ley de descanso dominical, a la que el Concejo Municipal de Rosario adhirió por ordenanza, estipula que los supermercados que superan los 1.200 metros cuadrados no pueden abrir sus puertas los domingos.

El domingo pasado, las cadenas de supermercados Coto, Carrefour y Jumbo pudieron volver a abrir sus puertas. Esto, después de que una resolución de la Justicia rosarina declarara inconstitucional la ley provincial y la ordenanza municipal.