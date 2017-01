Trungelliti, cerca de clasificar Deportes 13/01/2017 Redacción Leer mas ...

El santiagueño Marco Trungelliti venció al alemán Peter Gojowczyk, por 5-0 y abandonó por lesión, y avanzó a la tercera ronda de la clasificación para el Australian Open, que se que se jugará en Melbourne del 16 al 29 de enero, con premios por 16.693.800 dólares. Trungelliti, de 26 años y 146° en el ranking mundial de la ATP, en la primera ronda había superado al eslovaco Jozef Kavallik y ayer tuvo muy poco desgaste ante Gojowczyk, 189 en el escalafón.

Su último escollo para acceder al cuadro principal, algo que ya logró en 2016 donde desde la qualy se metió en segunda ronda, será el japonés Go Soeda (129). Quien no tuvo la misma suerte fue Máximo González, tandilense de 33 años y 150 en el ranking, quien cayó en segunda ronda ante el eslovaco Lukas Lacko (122) por 4-6, 6-2 y 6-2 quedando fuera del certamen.

González se sumó a sus eliminados compatriotas Nicolás Kicker (112), nacido en la localidad bonaerense de Merlo, y el correntino Agustín Velott (184), ambos derrotados en el ronda inicial. En cuanto a la clasificación en el cuadro femenino quedaron fuera la bahiense Catalina Pella (195), hermana menor del tenista Guido Pella, y la rosarina Nadia Podoroska (196). La primera fue vencida por la estadounidense Jennifer Eile por 6-1 y 7-5, mientras que la segunda cayó ante la rusa Elizabeta Kilichkova por 6-3, 3-6, 4-1 y abandono.



RECORD EN CORRUPCION

La Unidad por la Integridad del Tenis (TIU) anunció este jueves que registró un número récord de casos de corrupción en 2016, principalmente con 11 jugadores o directivos implicados. A unos días de que el lunes empiece en Melbourne el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la nueva temporada, la TIU hizo balance y destacó los casos de esas 11 personas y que hubo un número sin precedentes de alertas sobre comportamientos sospechosos en las webs de apuestas (292 alertas, por 246 en 2015).

Según el informe anual de la TIU, entre los jugadores castigados, casi desconocidos situados por debajo del número 100 del ránking, el mejor situado en la lista ATP era el francés Constant Lestienne (164º), que fue castigado con siete meses de suspensión después de haber apostado sobre 220 partidos. El 10 de enero, el rumano Alexandru-Daniel Carpen, de 30 años, fue vetado de por vida de toda competición profesional de tenis por haber intentado amañar un partido. Ese mismo día, el australiano Nick Lindahl, de 28 años, fue suspendido siete meses y condenado a una multa de 35.000 dólares australianos (33.000 euros), como culpable de haber modificado o intentado modificar el resultado de un partido y por no haber colaborado con la investigación de la TIU.

Otros dos jugadores fueron sancionados por esta instancia disciplinaria, creada hace nueve años para combatir la corrupción.