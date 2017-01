Gorosito y su buen presente Deportes 13/01/2017 Redacción Leer mas ...

El futbolista rafaelino Nicolás Gorosito continúa con un buen presente en el Getafe, equipo de la segunda división de España, que en la fecha pasada se impuso como visitante por 1 a 0 al Almería.

El defensor surgido en Ben Hur fue incluido en el once titular de la categoría de la 20ª jornada cumplida el último fin de semana.

Getafe alcanzó con este resultado el tercer lugar y se encuentra en puestos de ascenso, totalizando 34 puntos. El líder es Levante con 43, mientras que segundo se ubica Girona con 36. El próximo compromiso será este domingo de local frente al Mallorca.

Recordemos que el Getafe arrancó la temporada con el argentino Juan Esnaider como entrenador, pero debido a los malos resultados fue cesado promediando la primera rueda. Con su reemplazante, José Bordalás, se dio una importante recuperación en la tabla de posiciones. Junto a Gorosito, en el partido ante Almería fue titular el ex Boca, Daniel "Cata" Díaz. Los restantes argentinos del equipo son los volantes Emiliano Buendía y Alejandro Faurlin (ex Atlético de Rafaela).