Caído lo de Kummer Deportes 13/01/2017

El diario La Mañana de Neuquén publicó este jueves detalles de porqué se frustró la llegada de Luciano Kummer, jugador de Ben Hur, a Independiente que milita en el torneo Federal A.

El jugador había acordado su parte con el club neuquino y era aguardado por el entrenador Diego Landeiro. “De parte nuestra estaba todo bien y arreglado, pero se cayó porque el presidente de ellos salió pidiendo una fortuna por el préstamo y la dirigencia de Independiente resolvió no contratarlo”, dijo el DT en declaraciones a ese medio patagónico.

Además, el DT agregó en ese medio que "El representante se manejó mal. Lo ilusionó al chico, habló con nosotros y el pibe no tenía el pase en su poder, y ahora no le atiende el teléfono a nadie”, expresó con un notorio malestar el DT, que ahora tendrá que salir a buscar una alternativa para Kummer.