La misión que vivimos Región 13/01/2017 Redacción PLAZA CLUCELLAS

PLAZA CLUCELLAS (Por Darío Bonino). - Queda reflejada en la charla que mantuvimos este martes en la iglesia natividad con Eulalia Piba de Marabotto, vecina del pueblo, resaltando la espiritualidad de estos jóvenes que con actitud nos acompaña en estos días hablando de Dios, incluso a los jóvenes que más lo están necesitando

A punto de cumplir los 90 en marzo próximo Martita sigue rezando por las vocaciones y reconoce que la fe no tiene edad ni límite, se dio el gusto de preparar un postre casero para los misioneros

Emilia confirmaba que son 18 en nuestro pueblo de los 120 que han llegado al departamento Castellanos provenientes de la parroquia San Martín de Porres en Belgrano Capital Federal

Las otras localidades donde se misiona son Vila, Presidente Roca, Estación Clucellas, Plaza Clucellas, Angélica, Colonia Margarita y San Vicente.

A su turno Franco reflexionaba: "Dios nos manda al Departamento más afectado de las provincia por los recientes inundaciones.

"Por eso nos ofrecimos para colaborar con todos, no existen las coincidencias sino las diosindencias.

"Así que disponemos de la energía para ayudar más allá de lo espiritual.

"Estamos muy contentos de poder ayudar en lo mínimo ante el vecino que lo necesita.

"La misión me marcó, lo que más me llama es el encuentro, el contacto, la cercanía, confesó a su turno Ernesto expresó nuestro corazones se van con los rostros alegres de la gente de Clucellas

"Es una misión distinta a la de del invierno pasado donde estábamos dispuestos a ayudar a la gente que es excelente con vos.

"Sol es la primera vez que viene y estaba sorprendida porque ya se pueden ver los frutos de la experiencia anterior, los chicos nos acompañan en cada convocatoria y te llenan el alma".

Para llegar aquí ellos tiene una preparación es espiritual previa para manifestarla en los rosarios, misa, cenas, actividades con jóvenes, niños y la compartida que es la noche de despedida.

Las actividades son en las plaza, en la calle o el salón parroquial y también agradecemos a la escuela Nº 404 al facilitarnos sus instalaciones.

El lema de este año es navegar mar adentro que explicaron queda plasmado en la cruz misionera que dejan de rigor en los 7 pueblos como símbolo y recuerdo.

Allí los fieles pueden dejar depositadas sus intenciones y oraciones.

El significado de la misa es una invitación que Jesús nos hace como cristiano.

Comienza con el evangélico que es la palabra que se anuncia donde los jóvenes transitan por el camino que nos guía a Jesús que nos invitan a navegar en un mar que a veces da un poco de miedo , que esta turbulento, pero están el arcoiris que es el signo de la alianza que tiene Dios con los hombres y también están los pescados, porque Jesús nos hace pescadores de hombre y el es Dios santo que nos protege y guía en definitiva una misión distinta para un tiempo que se renueva y ojalá pueda ser aprovechada por cada comunidad.