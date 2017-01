Un jueves de doble turno Deportes 13/01/2017 Redacción Finalmente Ricardo Marín llegaría hoy, mientras que no hubo novedades sobre Ezequiel Ocampo.

Ampliar FOTO J. BARRERA CONTRARRELOJ./ BH suma entrenamientos esperando el debut.

El plantel benhurense tuvo ayer su primer jornada de doble turno, en una mini-pretemporada previa al comienzo de la Copa Argentina. El preparador físico César Bessone aprovechó para trabajar con intensidad en la parte física, en una semana que desde lo climático, salvo el lunes, ha permitido cumplir con esa intención.

En esta primera semana no habrá fútbol formal, sino que se trabajará en ese sentido directamente desde el lunes, ya cuando esté incorporado a sus funciones el entrenador Gustavo Barraza. Si el técnico decide sumar a las incorporaciones al once titular para el primer partido frente a Tiro Federal, previsto por ahora para el domingo 22 en barrio Parque, habrá muy pocos entrenamientos en cancha juntos con sus nuevos compañeros.

Ayer finalmente no se sumaron el defensor Ricardo Marín, que es esperado este viernes a la mañana en la ciudad, como así tampoco el defensor Ezequiel Ocampo, que debe resolver algunas cuestiones personales en Córdoba. De tal modo, las caras nuevas que están entrenando son el volante Daniel González y el delantero Emir Izaguirre.

En líneas generales, el Profe Bessone vio en buena forma física al plantel al regreso de las tres semanas de vacaciones y en cuanto a los futbolistas que se sumaron, los vio también en un estado físico acorde a las circunstancias requeridas, sobre todo al volante, aunque manifestó que el delantero también está trabajando bien y buscando su plenitud.