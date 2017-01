Ceschi Información General 13/01/2017 Redacción Leer mas ...

Amor de esposa



Di por casualidad con un librito de Susan Polis Schutz: "A mi amor", en su traducción castellana. El amor de Susan es Stephen, el marido, con quien tiene varios hi­jos.

Toda la obra es un canto al amor de esposa, aun cuando él no siempre resulta fácil. Cuando aparecen las diferencias, el amor aprende a superarlas, sin dejar de ser cada uno el que es.

"Muchas veces me pregunto -dice por ahí- qué nos ha hecho enamorarnos. Somos tan diferentes uno del otro. Nuestras segu­ridades y debilidades son tan diferentes. Nuestras maneras de acercarnos a las cosas son tan diferentes. Nuestras personali­dades son tan diferentes. Aun así nuestro amor sigue creciendo y creciendo.

"Quizá las diferencias que tenemos hacen emocionante nuestra relación y sé que ambos dos, como un equipo, somos más fuertes que cada uno por separado. Somos básicamente diferentes uno del otro, pero tenemos tantos sentimientos y emociones en común. Y de veras no importa por qué nos enamoramos. Lo único que me importa es que sigamos enamorados uno del otro eternamente".

Otra página ayuda a entender el corazón herido de una esposa:

"A veces no parece que te quisiera. A veces no parece que me gustaras siquiera. Es en esos momentos cuando realmente ne­cesitas entenderme más que nunca, porque es en esos momentos en los que te quiero más que nunca, pero mis sentimientos han sido heridos.

"Por más que intente negarlo, sé que estoy siendo fría e in­diferente. Es en esos momentos cuando es tan duro expresar mis sentimientos. Muchas veces lo que hiciste para dañar mis sentimientos es muy insignificante, pero cuando quieres a

al­guien como yo te quiero a ti, las pequeñas cosas parecen inmen­sas, y en lo primero que pienso es que tú ya no me amas.

"Te suplico que me tengas paciencia. Estoy tratando de ser más honesta con mis sentimientos, y estoy tratando de no ser tan sensible, pero al mismo tiempo pienso que deberías estar seguro de que en todo momento y en todas las formas te amo".

Muchísimas esposas se sienten interpretadas en esta página. Y a más de un marido le ayudaría a entender el misterioso mundo del corazón femenino.