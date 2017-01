La UIF por ahora no brindará información Nacionales 13/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La Unidad de Información Financiera (UIF) afirmó ayer que no puede brindar información sobre el caso que involucra a Gustavo Arribas hasta "agotar el análisis" de la operación sospechada de lavado de dinero, luego de que trascendiera que el organismo no habría informado a la Justicia sobre un alerta recibido desde el exterior por transferencias millonarias a una cuenta del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). "En función de las estrictas leyes vigentes que rigen la actividad de la UIF, esta institución no informa nunca a terceros fuera de su ámbito si recibió o no información vinculada a un caso, ni si habiéndola recibido inició una tarea de análisis, ni el estado en el que la misma pudiese encontrarse", subrayó el organismo que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico.

En un comunicado, resaltó que "conforme al artículo 22 de la Ley 25.246, los funcionarios y empleados de la UIF están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia, y que revelar informaciones fuera del ámbito de la UIF se encuentra penado con prisión".

La Unidad de Información Financiera se expresó de esta forma luego de que una versión periodística señalara que en abril de 2016 había recibido un alerta desde el exterior a causa de transferencias de dinero que uno de los operadores de las coimas de la empresa brasileña Odebrecht envió en 2013 a una cuenta de Arribas.

Según publicó el diario La Nación, desde entonces las autoridades de la UIF no informaron a la Justicia sobre esos giros, que según informó a la Justicia de Brasil el operador paulista Leonardo Meirelles, llegaron a casi 600 mil dólares, en el marco del escándalo de corrupción conocido como "Lava Jato".