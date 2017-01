Incendio en un edificio

Cuatro mujeres debieron ser hospitalizadas afectadas por el incendio desatado en el octavo piso de un edificio ubicado en la esquina de avenida Pueyrredón y Córdoba, en el barrio porteño de Balvanera.



El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que los cuatro pacientes atendidos por el servicio sanitario por inhalación de monóxido de carbono fueron derivados dos al hospital Fernández y los restantes dos al Ramos Mejía, de acuerdo a información de Crónica.



El fuego se desató en una habitación del departamento C del octavo piso del edificio, por causas que estaban siendo investigadas, y se extendió al living comedor de la vivienda, dijo el comisario Coria, a cargo del operativo que desplegaron los bomberos.



NO HABIA NADIE



El policía dijo que el departamento no estaba ocupado al momento del incendio, que estaban tratando de localizar a sus dueños y que debieron evacuar los pisos superiores e inferiores pero que las llamas no afectaron viviendas vecinas.