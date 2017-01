Once cargos para el CAPS

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera, con la presencia del ministro de Salud de la Provincia, Miguel González, se procedió a poner en funciones a los once profesionales y administrativos que se desempeñarán en el Centro de Atención Primaria de la Salud “Débora Ferradini”, con cuya ceremonia quedó formalmente puesto en servicio el centro de salud, además fue puesta en funciones, oficialmente Erika Rodríguez, actual directora del SAMCo Hospital “Dr. Almícar Gorosito” y otros tres nombramientos más, para el Hospital.

Como se recordará el CAPS había sido objeto de una inauguración - cuando se culminó el edificio- con la presencia del entonces gobernador Antonio Bonfatti, y hasta el presente los cargos no habían sido creados, razón por la cual el ministro González durante su mensaje pidió disculpas por la demora.





ERNESTO BOSCO

El jefe de la Zona de Salud de la Región 2, Rafaela, Ernesto Bosco, abrió el encuentro poniendo de relieve que "tenemos el enorme placer de que se pueda poner en funcionamiento el CAPS", anunciando además la presencia del ministro de Salud, Miguel González; funcionarios de la Municipalidad local, Raquel Carrer, Claudio Borra, Leandro Lamberti, presidente del Concejo; funcionarios del Ministerio de Salud Eduardo Codino , Miguel Mederos, Vanesa Cipolatti, concejales, trabajadores del centro de Salud, familiares, la titular de la vecinal del barrio Colón y la presidente de la Cooperadora del Hospital, y la coordinadora municipal de los centros de salud.

Evocó las distintas vicisitudes que atravesó el CAPS, hasta su concreción manifestando que "este centro de salud ha pasado por muchísimas cosas hasta llegar a este punto que tenemos cargos de once personas que trabajarán aquí dentro, van a trabajar en el barrio, van a trabajar con el Hospital, los otros centros de salud de la ciudad y la región.

"A este centro de salud le han pasado tantas cosas que uno puede decir que lo que no te mata fortalece"; agregó que " tenemos muchas expectativas que este centro de salud va a dar las respuestas que Sunchales se merece, con once cargos con un horario muy importante que va a poder distribuirse en los demás centros de salud".

Al respecto del horario el Dr. Bosco hizo saber que la atención del CAPS se extenderá de 7 a 19.

Por otra parte destacó que "ocurrió el nombramiento de tres profesionales en el Hospital local, una trabajadora social, una psicóloga y una empleada administrativa, lo que hace también que el Hospital se fortalezca en los recursos humanos"

En el último tramo de su alocución Bosco visiblemente emocionado se quebró, al destacar la lucha de una de las personas que fue incorporada.



MIGUEL GONZALEZ

Por su parte el titular de la cartera de Salud puso de relieve su satisfacción por las personas presentes en la ceremonia.

En la ocasión manifestó que "la salud es un hecho colectivo que se construye mucho más allá de nosotros, los trabajadores de la salud. Es un hecho que se construye todos los días con la presencia de cada una de las personas que piensan en términos sociales, que no es lo mismo tener una comunidad integrada que una comunidad desintegrada, que no es lo mismo tener una comunidad que dialoga, que se encuentra, piensa en cómo resolver sus problemas que tener una comunidad que no lo hace; y en eso por supuesto que la presencia de las autoridades locales es central en esto.

"El diálogo entre los ciudadanos y los sistemas tiene que exceder la tarea que hacemos.

Más adelante manifestó "en primer lugar lo cortés no quita lo valiente, dice el refrán, pedimos disculpas por las demoras para llegar a este objetivo, al que queríamos llegar, seguramente antes, pero en la administración pública nos exceden dificultades".

Por otro lado remarcó que "creo que la mayoría de ustedes conoce que lo que le pedimos al primer nivel de atención es la cercanía y contacto con la gente y le pedimos que pueda ser un centro de referencia que la gente lo venga a consultar no solamente por cuestiones de la enfermedad, sino lo que la gente justamente necesita saber para no enfermarse".

"Una tarea muy importante que deben hacer los centros de salud es anticiparse antes que la gente se enferme y pensar cómo los vinculan con los demás niveles de atención cuando excede la capacidad de resolución que tiene el propio centro de salud. Es una tarea que parece sencilla pero que es muy compleja.

Ofreció detalles de la trama de la red de salud, proyectos que vienen trabajándose en todo el mundo y "que parece ser la forma más efectiva para solucionar los problemas de salud. Los números dicen que el 90% de los problemas de salud se resuelven en el primer nivel de atención; que son un poco más del 10% en los otros dos niveles; seguramente una gran proporción en el segundo nivel de atención".

Por esta razón señaló que se viene trabajando para que "nuestro Hospital, de segundo nivel, vaya complejizándose y para poder tratar de contener la mayor cantidad de problemas posibles en la región". Aunque consideró que "una cosa es decirlo y otra que efectivamente pase, para ello necesitamos tener vínculos con los servicios que efectivamente se brindan en esta región y que no necesariamente deben ser de extracción pública".

Consideró que " hoy estamos poniendo en valor la decisión política de llevar adelante una oferta de servicios, que tiene que ver con la idea que en un momento en que se habla subsidiar la demanda, o sea ponerle plata en el bolsillo a la gente para que vaya a comprar servicios, nosotros decimos que eso no va a garantizar el acceso a la salud, lo que garantiza el acceso a los servicios de salud es que tengamos una oferta adecuada a las necesidades de la gente".

Hizo un repaso de la cantidad de CAPS y Hospitales, como así que los trabajadores del ámbito de la salud suman 25.000 . También hizo un repaso del balance publicado en este medio en el día de ayer.

En otro pasaje hizo saber que en breve se procederá a consolidar el tema de la posta del 107 en esta ciudad aseverando que " en los próximos días estará resuelto".

Anunció que en los próximos meses se incorporarán cincuenta y cinco nuevas ambulancias.



ERIKA RODRIGUEZ



El titular de la cartera de salud procedió a poner oficialmente en funciones como directora del SAMCo Hospital "Dr. Almicar Gorosito" a la Dra. Erika Rodríguez.



PUESTA EN FUNCIONES



Luego fueron puestos en funciones los profesionales, enfermeros, administrativos y maestranza designados para el CAPS, y se hizo lo propio con los tres nombramientos para el Hospital.