No afloja en la preparación

Atlético se encuentra trabajando en Rafaela con vistas a los amistosos de verano que se aproximan, pero más que nada para prepararse de la mejor manera para lo que será la segunda mitad del torneo. En lo que fue el sexto día de la pretemporada, el plantel de la “Crema” no descansó, todo lo contrario.

Los dirigidos por Juan Manuel Llop realizaron diferentes trabajos tácticos en lo que fue el único turno de ayer por la tarde en el predio del Polideportivo del Autódromo.

El conjunto ‘albiceleste’ continúa con la puesta a punto y este sábado llegará el turno del primer amistoso de verano. En horas de la mañana se enfrentará ante Sportivo Belgrano de San Francisco y ‘Chocho’ no podrá contar con Gabriel Gudiño ni Fernando Luna.

Si bien aún restan los estudios médicos que se realizaron en la tarde-noche de ayer, Gudiño sufrió un fuerte esguince de tobillo izquierdo, mientras que Luna tiene una pequeña lesión (contractura o distensión) en el gemelo izquierdo.

Atlético volverá a los trabajos en la jornada de hoy y lo hará con el tercer doble turno de la semana y quizás el DT ya pueda comenzar a dar indicios del probable once titular que utilizará para el primer cotejo amistoso de preparación.

En lo referido a los refuerzos, aún no se pudieron avanzar en las negociaciones y es probable que recién la semana próxima haya novedades en virtud al delantero que busca la ‘Crema’ y que aún no logra cerrar.



¿SE REFLOTA LO DE MONTIEL?



Si bien días atrás Diego Montiel manifestó que se quería quedar a pelearla desde donde le toque en Atlético de Rafaela y, que más allá de la intención de la dirigencia en darlo a préstamo a otro club, su prioridad estaba acá, en las próximas horas podría reflotarse su posible salida de Alberdi y aún se mantiene en pie la posibilidad de jugar en Platense.

Montiel (20 años) tiene contrato con la ‘Crema’ hasta diciembre próximo.



¿COLOMBO A BOLIVIA?



El ex jugador de Atlético de Rafaela, Rodrigo Colombo, podría seguir su carrera futbolística en Bolivia. El cordobés de San Marcos Sud, que finalizó su vínculo con la ‘Crema’ en diciembre último, recibió una propuesta del club Universitario de Sucre y si bien aún restan definir detalles contractuales, todo estaría bastante avanzado y en los próximos días estaría viajando a dicho país.

En principios, el defensor (de 24 años de edad) iría por un año con una cláusula de rescisión en junio próximo. Dicho club jugará la pre-libertadores y el 23 de enero estará recibiendo a Montevideo Wanderers en el duelo de ida en la primera de las tres fases previas que tiene para meterse en la Copa Libertadores.