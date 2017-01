Apuñaló a su agresor en ocasión de un robo Policiales 12/01/2017 Redacción OTRO HECHO DE SANGRE EN EL 2 DE ABRIL

Entre las 17:30 y las 18, un jovencito de 18 años llamado Gabriel Q., fue herido de gravedad con un arma blanca en la región del tórax y el abdomen, luego de una pelea entre vecinos ocurrida frente al domicilio del herido en calle Deán Funes al 1500 (barrio 2 de Abril).

Según pudo reconstruir LA OPINION en base a fuentes reservadas con conocimiento del hecho, en realidad el herido -no se pudo confirmar si solo o acompañado- intentó asaltar a otro joven, vecino del mismo barrio, que vive a no más de 100 metros de su vivienda.

El asaltado, cuyo nombre sería Marcelo B. habría resistido el asalto y se defendió porque lo iban a robar, y para ello utilizó un objeto corto punzante que tenía a su alcance.

En otras palabras, Marcelo B. habría sido víctima de un asalto y luego -en un acto defensivo- habría reaccionado agrediendo a Gabriel Q. propinándole heridas en el tórax y el abdomen con el arma blanca.



AL HOSPITAL

Luego de recibir los puntazos, Gabriel Q. fue trasladado por el servicio de Emergencias SIES 107 hasta el Hospital Jaime Ferré, donde al caer la tarde de ayer se le practicó una cirugía debido a la gravedad de sus heridas.

Al anochecer de la víspera la intervención quirúrgica ya había finalizado exitosamente, por lo que el joven quedó en observación en el Jaime Ferré, internado en sala general de Cirugía.

La causa fue calificada provisoriamente como “Lesiones”, no quedando nadie detenido. El hecho de no haber detención alguna obedece a que el herido Gabriel Q. era el que estaba robando y Marcelo B. se estaba defendiendo, en lo que penalmente podría configurar una legítima defensa, aunque aún todo es materia de investigación, la cual sigue su curso.

Tomaron intervención en el lugar del hecho, personal policial del Destacamento Nº 9, del Comando Radioeléctrico, y el Fiscal de turno.