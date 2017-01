Corral invitó al PRO a sumarse al FPCyS Locales 12/01/2017 Redacción ANGELINI YA RECHAZO LA PROPUESTA

El presidente de la Unión Cívica Radical, José Corral, anticipó que invitará al PRO a sumarse al Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) que su partido integra junto al socialismo en Santa Fe, de cara a las elecciones locales de este año. "En Santa Fe tenemos un proyecto de ciudad que venimos llevando adelante. Si bien hay mucho por hacer y tenemos muchas tareas pendientes, viene cambiando la ciudad y por qué no pensar en ampliar la integración que hoy es el Frente Progresista", subrayó en declaraciones a la prensa el también intendente de la ciudad de Santa Fe.

El radical se expresó así al referirse al calendario electoral de la provincia, que el gobernador socialista Miguel Lifschitz unificó con el nacional, por lo que ambos comicios se definirán el mismo día. La UCR integra junto al PS el Frente Progresista que es Gobierno a nivel provincial, aunque en las listas nacionales de candidatos a diputados competirá junto al PRO de Mauricio Macri, en el marco de Cambiemos.

En este contexto, Corral lanzó la invitación al macrismo a integrar la alianza santafesina, aunque el socialismo no tiene intenciones de acercarse al PRO, lo cual podría generar nuevos chispazos en la alianza provincial. Corral consideró que "son discusiones que hay que tener con serenidad" y sostuvo que "habrá tiempo, ya que las elecciones están más cerca de fin de año".

Al ser consultado sobre si mantuvo contactos con referentes del socialismo sobre el tema, el jefe de la UCR indicó: "Hay muchas conversaciones y celebramos también el buen diálogo del gobernador con el Presidente. Ha sido muy productivo para la provincia y también para el país. Con los problemas que tenemos, necesitamos trabajar en conjunto".

El intendente de la ciudad de Santa Fe subrayó, en tanto, que el frente Cambiemos "se juega mucho" en los comicios legislativos nacionales y debe ganar para "aumentar" su presencia en el Congreso. "Hay que mejorar ese número (de diputados y senadores) que permita gobernar con mayor firmeza", resaltó Corral y consideró que para ello se debe "ganar en la mayoría de los distritos importantes", como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

Según señaló, las elecciones de medio término servirán para que "Cambiemos tenga una especie de ratificación del Presidente a dos años de haber sido electo y cuente con el respaldo de la ciudadanía para seguir adelante con las transformaciones que hacen falta".

A fines de diciembre, el gobernador Lifschitz firmó el decreto para la realización simultánea y conjunta de las elecciones provinciales con la elección de cargos nacionales, con lo cual los comicios serán el 13 de agosto (primarias) y el 22 de octubre (generales). El decreto aclara que se prevé, tanto para la aplicación de las elecciones municipales y comunales, el sistema de votación previsto por la Ley Provincial Nº 13.156, de Boleta Unica, el cual convivirá con la lista sábana en el apartado de diputados nacionales por la provincia.

De esta forma, las elecciones generales de cargos municipales y comunales (los legisladores provinciales se elegirán en 2019) se realizarán el cuarto domingo de octubre, mientras que las primarias tendrán lugar el segundo domingo de agosto. La provincia renovará el año próximo a 9 de sus 19 diputados nacionales pero además deberá elegir concejales, presidentes comunales y a 12 intendentes. La Cámara Nacional Electoral había ratificado que no existen impedimentos para que los santafesinos voten al mismo tiempo con boleta única de papel -cargos locales- y lista sábana (como ocurrió en 2013).