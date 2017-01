En Diputados, ingresaron 448 proyectos en 2016 Locales 12/01/2017 Redacción MONITOREO Y BALANCE LEGISLATIVO

Los diputados provinciales de Santa Fe presentaron 448 proyectos de ley entre el 10 de diciembre de 2015 y el 30 de noviembre del año pasado, según un informe elaborado por la Fundación para los Estudios Internacionales Rosario (Funpei). Entre los más laboriosos, que se encuentran muy por encima del promedio general, están el diputado de Cambiemos, Sergio Más Varela con 33 iniciativas y el diputado Carlos del Frade del Frente Social y Popular, con 28.

El relevamiento comprendió la labor de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe durante la totalidad del período ordinario de sesiones del 2016. El objeto del estudio es detallar el desempeño particular, respecto a la cantidad de proyectos de ley presentados por los Diputados de las distintas bancadas.

La producción total en la Cámara baja santafesina alcanzó los 448 proyectos de ley, y si bien el promedio general es de 9 proyectos de ley por cada uno de sus 50 integrantes, cabe mencionar que casi el 50% del total fue realizados por sólo 10 legisladores.

El relevamiento realizado por Funpei demostró que existen extremos bien marcados en cuanto a la producción legislativa individual. Es así que encontramos diputados que, ingresaron más de 30 proyectos de Ley, y otros que en cambio tuvieron baja producción legislativa es decir, más de una decena de legisladores han presentado menos de 5 proyectos de ley en todo el año. Entre ellos se encuentran, con apenas dos iniciativas presentadas, Santiago Mascheroni (UCR), Julián Galdeano (presidente del Comité Provincial de la UCR), Clara García (socialista), Miguel Solis (socialista) y Silvia Simoncini (Frente para la Victoria).

La clasificación realizada muestra desempeños muy dispares que no distinguen colores partidarios. En cuanto al promedio de leyes por interbloques legislativos, el Frente Social y Popular -integrado por Del Frade y Mercedes Meier- es el líder con 21, el Frente para la Victoria se ubica en el segundo lugar con 10,8; el Frente Progresista sigue con 8,6 (cuenta con la mayoría en la Cámara con un total de 28 miembros) y Cambiemos con 8,1.

“Realizamos este trabajo con el fin de monitorear la producción y calidad legislativa de uno de los cuerpos políticos más representativos de Santa Fe. Es un balance anual, durante todo el período de sesiones ordinarias que culmino el día 30 de Noviembre, independientemente de su tratamiento posterior” explicó el vocero de la Funpei.

Además la fundación aclaró que el estudio estuvo orientado únicamente a los proyectos de ley, (pese a que existen además proyectos de comunicación, decreto, resolución y declaración) por revestir el mismo de mayor importancia y ser un indicador clave a la hora de valorar la performance de los diputados santafesinos.

“Independientemente de que la función de los diputados no se limita a la tarea legislativa, este monitoreo fomenta la participación ciudadana y el ejercicio en el control de la tarea de nuestros representantes”, explicaron desde la Funpei. "Se ofrece a los votantes una eficaz herramienta para el conocimiento respecto al cumplimiento del mandato otorgado por el pueblo, en lo que refiere a la confección de leyes que procuren una mejor calidad de vida para todos los santafesinos”, agregaron.