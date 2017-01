Una joven mujer falleció electrocutada

Cerca del mediodía de ayer, una mujer de 32 años identificada como Mirta Arce, falleció como consecuencia de una descarga eléctrica recibida desde un ventilador que estaba manipulando en su domicilio.

La joven víctima estaba radicada en calle Ciudad de Esperanza al 1600, entre Juan Abele y Gil González (Barrio Barranquitas), y la noticia se disparó velozmente por el barrio, cuyos vecinos no salían de su asombro por lo ocurrido.



SIN AUTOPSIA

Momentos después llegó al lugar una ambulancia del servicio de Emergencias SIES 107 que la trasladó hasta el Hospital Jaime Ferré, donde se practicaron tareas de reanimación aunque nada se pudo hacer y Arce falleció.

Según fuentes reservadas que dialogaron con LA OPINION, los informes médicos corroboraron la muerte por electrocución, por lo que no se realizaría autopsia al no haber delito.

Al domicilio de la desafortunada víctima concurrieron agentes de la Policía Comunitaria y de la Comisaría 13ª, interviniendo el Fiscal de turno.