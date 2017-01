Carta de Lectores Carta de Lectores 12/01/2017 Redacción Leer mas ...

Sr. Director:



El motivo de la presente es para señalar que hace un tiempo fui tratado de muy mala manera por lavacoches debido a que no accedí a tomar sus servicios. Cuando comenté esto con mis allegados, mi sorpresa fue que otras personas habían pasado por la misma situación y en particular, mujeres a quienes el hecho les había generado miedo porque ocurrió en horas de la noche, sumando a esto el temor sobre posibles daños en los vehículos como represalia.

Los casos sobre los que hago referencia ocurrieron en calles aledañas a Bv. Santa Fe. Dadas las circunstancias en que se producen estos "aprietes", resultan difíciles de comprobar, identificar a los autores y en consecuencia también difíciles de denunciar.

Esta actividad totalmente clandestina que lleva a cabo un grupo importante de personas en las calles de la ciudad, desde hace mucho tiempo, está acompañada por un marcado silencio de las autoridades para regularla o controlarla como se hace por ejemplo con los vendedores ambulantes.

A lo señalado debe sumarse el incidente con heridos provocado por lavacoches días atrás, en la esquina de San Martín y Alvear, que generó un gran revuelo en el centro de la ciudad.

Por lo tanto, como solución al problema propongo que se establezca una ordenanza que multe a los vehículos que se lavan en las calles en todo el área comprendida por la red de agua potable. La infracción se aplica sobre el vehículo y no sobre las personas que trabajan. Esta tarea debe estar a cargo de personal de Control Público que habitualmente recorre las calles de la ciudad o realiza operativos.

Esta medida además de solucionar los inconvenientes ya mencionados reporta las siguientes ventajas:

-Se evita que haya lugares con agua sucia o barro esparcido en las calles y en el contorno de la Plaza 25 de Mayo.

-Si se tiene en cuenta que se gastan 25 / 30 litros de agua por cada auto que se lava, se hace un importante ahorro de agua potable, cuyo déficit crónico en la ciudad es padecido por muchos vecinos.

-Los lavacoches pueden ser empleados para el control del estacionamiento medido o en otras tareas del ámbito municipal.

-Se elimina una competencia desleal con los propietarios de lavaderos que pagan sus impuestos y el agua que utilizan.

Finalmente vería con agrado que esta propuesta reciba el aporte de nuevas ideas por parte de los lectores del Diario.



Norberto A. Andreo

DNI 10.062.351

Rafaela