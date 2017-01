“Cortando las precipitaciones podemos tener esperanza” SUPLEMENTO RURAL 12/01/2017 Redacción José Luis Spontón, director regional de INTA, brindó un panorama sobre la situación del territorio provincial. En charla con LA OPINION se refirió a los cultivos y al ganado y reconoció que el productor sólo piensa en “cómo sacar el agua”.

Ampliar FOTO LA OPINION SPONTON. El director del centro regional Santa Fe del INTA.

Por Gonzalo Rodríguez (Redacción LA OPINION). - Una nueva crisis hídrica, a pocos meses del desastre del año pasado, preocupa a todos los sectores e instituciones de nuestra región. Tal como expresamos anteriormente, (ver página 4), el INTA se muestra abocado a prestar cualquier asistencia que esté a su alcance y será importante el carácter investigativo del instituto cuando el agua se vaya, para determinar el grado de afectación por las abundantes lluvias.

Para ampliar el espectro de análisis del momento dialogamos con José Luis Spontón, director del centro regional del INTA Santa Fe, quien afirmó que “estamos repitiendo casi la situación que hemos tenido a mediados de 2016, entre marzo y abril. Es una situación muy complicada para el sector productivo, fundamentalmente el sector tambero. Asociado a que veníamos de una situación de inundación muy fuerte, empezamos en esta primavera a recuperar las pasturas, con nueva siembra, con nuevas implantaciones y en este momento las estamos comenzando a perder. No solamente ha caído la producción por tambo en carácter general, sino que hoy está cayendo el ánimo de muchos productores que tenían la expectativa de continuar con la actividad”.

Además el Ingeniero sostuvo que “estamos tratando de acompañar esta situación que es bastante difícil, los pronósticos se acomodan de hora a hora. Creemos que todavía esta parte que nos queda se puede ir acomodando y tendremos un febrero/marzo un poco mejor. No es una solución buena esto de plantear que el clima va a mejorar porque no vamos a poder recuperar pasturas, reservas forrajeras, los granos que podamos estar haciendo vamos a estar un poco tardío. Es un poco lo que nos ha tocado y lo que esta zona viene padeciendo en los últimos 3 o 4 años, en sectores del oeste de la provincia algunos años más”.

Respecto de la campaña gruesa, y en términos generales, le consultamos qué tiene que pasar para que se pueda recuperar algo. “En principio deberíamos pedir que en los próximos 10 días no haya lluvias para poder sembrar un maíz tardío, para hacer algo de granos, que estaríamos en fecha límite. Al no producirse precipitaciones puede darse la ida del agua de los campos que hoy tienen soja, puede ayudar un poco a que no haya pérdida de plantas. También que el maíz empiece a recuperar la oxigenación a nivel del suelo, la propia nitrificación que debe producirse para que el grano pueda estar un poco mejor formado. Cortando las precipitaciones podemos tener alguna esperanza todavía para recuperar campos, en la producción agrícola fundamentalmente. De no ocurrir esto uno puede avizorar que el panorama puede ser más desolador hacia el próximo mes”, afirmó José Luis.

Respecto del ganado, del traslado del mismo o mortandad de animales informó: “Sabemos que hay bastantes tambos que han decidido llevar su hacienda a campos más ganaderos, de producción de carne, campos más altos, al menos en forma transitoria. En la provincia hay alrededor de 900 tambos que hoy no están en producción y muchos de esos han llevado su capital hacienda a otro lugar. Eso nos complica porque cuando venga el invierno la producción también se va a ver resentida, quizás tendremos un invierno y primavera 2017 con bastantes problemas en la producción de leche. Eso puede estar generando una escasez de productos, lo que no es bueno bajo ningún punto de vista, ni para el productor, ni para la industria, ni para el consumidor final”.

Finalmente se refirió al rol del INTA en esta situación: “Lo técnico queda en un segundo plano, pero a pesar de eso estamos tratando de hacer todos los esfuerzos para poder llegar. Los medios de prensa colaboran bastante, las organizaciones del Estado provincial o nacional podemos llevar la información que tenemos. Y sobre todo en algunas zonas donde tenemos nuestros técnicos, nuestros extensionistas o nuestros investigadores de la experimental podemos llegar a algunos campos en especial, a algunos productores para tratar de acompañarlos. Es muy difícil que en estos momentos el productor salgan a preguntar qué cosa hacer, están haciendo canales para sacar el agua o viendo cómo hacen para darle algo de alimento a su hacienda y preservarla”.