El fenómeno meteorológico "La Niña" comenzó a disiparse y avanzaron al sur los vientos tropicales, lo que provoca un cambio positivo en el escenario climático, sin que disminuyan los riesgos de que se afecten cultivos y hacienda.

Así lo indicó el especialista en agroclimatología Eduardo Sierra en un reporte especial en el que señaló que "el inicio del verano trajo un cambio positivo en el escenario climático". "Por un lado, La Niña comenzó su disipación en forma temprana. Aunque su influencia nunca llegó a ser significativa, este proceso contribuyó a aliviar la sequía que afectaba al sur del área agrícola argentina, el sur del Brasil y el Uruguay", señaló.

En el Informe Estacional para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Sierra sostuvo que "sin embargo, el factor que más contribuyó al retorno de las precipitaciones no fue el inicio de la disipación de La Niña, sino el avance hacia el sur de la circulación proveniente del trópico".

Este avance "desplazó a la circulación polar, que había predominado durante gran parte de la primavera, haciendo llegar calor y humedad a las zonas afectadas por la sequía, a excepción del sudoeste de la Región Pampeana", afectada por incendios.

"Para el resto del área agrícola sudamericana (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y el norte y el centro de La Argentina), el actual escenario climático implica una evolución cercana a lo normal en sus valores medios, pero muy perturbada en su desarrollo temporal y en su distribución geográfica", añadió.

No obstante, manifestó que "debe tenerse en cuenta que este cambio positivo es temporal y que, al llegar el otoño, la circulación polar volverá a imponerse, reduciendo las lluvias y generando el riesgo de heladas en forma temprana en gran parte del área agrícola sudamericana".

Ahora el avance hacia el sur de la corriente marina cálida del Brasil ha pasado a ocupar la mayor parte del norte y el centro del litoral atlántico de la Argentina y el Uruguay. No obstante, el sur del litoral atlántico argentino continúa bajo la influencia de la corriente marina fría de Malvinas, que se encuentra algo por encima de su posición habitual en este momento del año.

Aunque la disipación de "La Niña" eliminará un factor perturbador, la acción residual de "El Niño" 2015/2016 y la puja entre la circulación polar y la tropical continuarán determinando un escenario climático muy perturbado.

Por un lado, se producirán cortas e intensas rachas de tormentas, que descargarán sus precipitaciones en forma muy despareja, con riesgo de tormentas severas, con granizo y vientos, con entradas de aire polar y riesgo de heladas tempranas en el próximo otoño.

Además, se observarán lapsos secos y calurosos, aunque de corta a moderada duración, ya que los vientos marinos se harán sentir en cuanto el ascenso de la temperatura determine una baja de la presión atmosférica sobre el continente. Los campos bajos anegados en el sur de Córdoba, el norte de la Pampa, el sudoeste de Santa Fe y el Noroeste de Buenos Aires tardarán mucho en ver reducirse el nivel de las aguas que los afectan.

Por el contrario, los campos altos de las mismas zonas observarán el riesgo de que el balance hídrico se torne negativo, lo que limitará el potencial productivo de los cultivos y cortará la cadena forrajera.