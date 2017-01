Buryaile admitió cambios en las segundas líneas

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, admitió ayer cambios en las segundas líneas de esa cartera, tanto de estructura como de funcionarios, con el fin de reducir presupuesto y mejorar la eficiencia del área, pero rechazó cualquier posibilidad de despidos.

"He hecho alguna modificación en la estructura del Ministerio, disminuyendo una Secretaría y fusionando dos", dijo Buryaile. En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario explicó: "Ha habido cambios de nombres, que en los próximos días voy a anunciar".

La decisión del Gobierno de bajar el gasto público ante un déficit fiscal que ronda los 5 puntos del PBI, alcanzó al Ministerio de Agroindustria, donde decidieron cerrar algunas áreas para "hacer más eficiente la gestión" y ponerse "en sintonía con la necesidad de reducir gastos", indicaron fuentes de esa cartera. Buryaile decidió eliminar varias subsecretarías que dependen de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, que conduce Santiago Hardie.

Los cambios incluyen la eliminación de las subsecretarías de Coordinación Política, que maneja Hugo Rossi, y las de

Coordinación Institucional y Desarrollo Territorial, que llevan adelante hasta ahora Martin Galli y Felipe Crespo.

La explicación oficial del próximo cambio en el organigrama tiene que ver con "modificaciones para mejorar la eficiencia de la gestión y reducir áreas para encuadrarnos en los lineamientos del Ministerio de Modernización", sostuvieron fuentes oficiales citadas por Letra P.

Hardie se fue de vacaciones esta semana cuando comenzaron a circular las versiones de cambios en el área que está bajo su órbita. En Agroindustria especulan con que Agricultura Familiar pase a estar bajo la órbita de Hardie con rango de Subsecretaría, un área vacante desde que la cúpula que dirigía Oscar Alloati fue descabezada.

Por otro lado, se encargaron de remarcar que los cambios "no van a incluir despidos de trabajadores". Las mismas fuentes destacaron que los plazos de las modificaciones en el organigrama podrían salir publicados en el Boletín Oficial esta primera quincena de enero. Mientras, todavía no termina de arrancar el Plan Belgrano que debería impulsar la actividad productiva en 10 provincias del NEA y el NOA y quizá los cambios se produzcan también para motorizar en ese sentido.

Sin embargo, algunos trascendidos indican que el Ministerio de Agroindustria está sobredimensionado y la estructura actual no revela en la práctica avances en el estratégico sector argentino, responsable de una alta exportación del total del país.