La suba del gasoil le costará al campo $ 5.800 millones extras SUPLEMENTO RURAL 12/01/2017 Redacción Leer mas ...

Por la suba del 8% en los combustibles, el campo tendrá que desembolsar hasta $ 5800 millones extras para afrontar el aumento de este insumo, vital para la producción, informó el diario La Nación.

Entre todas las actividades, desde agricultura, ganadería a economías regionales, el agro consume por año unos 4.300 millones de litros. En tanto, si sólo se consideran la producción y el transporte de granos, el consumo de gasoil ronda los 1.800 millones de litros.

Para los productores, cada peso que aumenta el gasoil significa transferir unos 4.000 millones de pesos, aproximadamente. En un litro del combustible hay 39% de tasas e impuestos.

Según cálculos que están haciendo los productores, si se consideran todas las actividades productivas el sector tendrá un costo extra de 5.800 millones de pesos o US$ 367 millones. En 2015/2016, con el último dato disponible, el agro gastó por todas sus actividades $ 72.498 millones por el combustible.

En tanto, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario para La Nación, si se consideran sólo la producción de granos y el transporte, el campo deberá afrontar un adicional de $ 2.426 millones o su equivalente en dólares de US$ 154 millones. Para la Bolsa rosarina, en el ciclo 2015/2016 la cadena granaria destinó para el combustible $ 30.331 millones.

Julio Calzada, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario, opinó que este aumento “se puede pagar”, pero alertó que el tema es “cómo sigue después”, ya que podría haber más subas. En esta línea, Calzada señaló que el agro puede perder rentabilidad si hay aumentos en otros costos y no hay una mejora en los precios de los granos, por ejemplo.

Además, en el sector temen que los incrementos en el gasoil lleven a renegociar tarifas con los prestadores del servicio del transporte de granos. “Esto tiene fuerte incidencia en las economías regionales por los fletes”, advirtió un productor.