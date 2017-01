Se sumó Izaguirre y hoy llegaría Marín Deportes 12/01/2017 Darío Gutierrez El delantero Emir Izaguirre realizó su primer entrenamiento con el Lobo. El defensor Ricardo Marín es la cuarta incorporación. Matías González estuvo junto al plantel.

Ampliar FOTO J. BARRERA DELANTERO./ Izaguirre ya entrena con el Lobo. EXPERIENCIA./ Ricardo Marín viene de jugar en el fútbol chaqueño.

Ben Hur desarrolló ayer su tercer día de pretemporada, con un exigente turno vespertino cumplimentado en la cancha auxiliar N° 2 del predio de barrio Parque. Con los partidos ante Tiro Federal de Rosario por ahora confirmados para los días 22 de enero (en Rafaela) y 28 (en Rosario) por la Copa Argentina, esta primera semana el entrenador Gustavo Kestler, junto al preparador físico César Bessone están tratando de preparar el plantel en un rápido reacondicionamiento físico.

El lunes venidero, el técnico Gustavo Barraza estará retornando de unos días de descanso programados previamente, y en esa semana se irá delineando un posible once titular que tendrá varias modificaciones en relación al que disputó el Federal B.

Como estaba anunciado, en la víspera se sumó a los entrenamientos del plantel el delantero Emir Izaguirre, quien expresó sus sensaciones a LA OPINION.

"Mis expectativas son las mejores, llego a un club grande, importante del Federal B y el deseo es conseguir algo importante con el grupo. Sé que en el último torneo llegaron a la final y que tienen el objetivo de pelear por cosas importantes", manifestó consultado sobre sus objetivos.

En cuanto al paso reciente por Viale F.C., en el semestre pasado, en el retorno a su provincia natal tras la formación en las divisiones inferiores y reserva de Colón, apuntó que "en lo personal me fue muy bien, hice 9 goles. En Colón hice todas las inferiores, me fue bien, pero hoy estoy acá pensando en Ben Hur y quiero lo mejor para el grupo".

Izaguirre reconoció que aún no habló con Barraza o integrantes del cuerpo técnico benhurense, ya que "habló todo mi representante (Luis Grillo). El arreglo es por la Copa Argentina y luego se verá para el resto de la temporada".

Para que los hinchas benhurenses tengan una idea de su estilo, cabe mencionar que es un jugador más bajo en estatura que Sergio Rodriguez y desde lo futbolístico manifestó que "soy nueve de área, pero me gusta salir a jugar fuera de ella. Como me quede la pelota me gusta tratar de meterla".



MARIN, EL DEFENSOR

En las últimas horas se produjo el acuerdo con un defensor. En este caso es Ricardo Marín, de buena experiencia en los torneos de ascenso, fundamentalmente Federal A.

El marcador central llega para cubrir la plaza que deja Luciano Kummer, aunque también puede jugar como lateral izquierdo y en tal sentido podría ser un reemplazo para Facundo Rodriguez, que no se ha reincorporado tras las vacaciones.

Marín viene de militar en Resistencia Central, en el Federal A. En Sarmiento de Resistencia estuvo tres años (2012-15), pero también jugó en Talleres de Córdoba (2009-11), General Paz Juniors (2008/09), Central Norte de Salta (2011) y El Linqueño (2012).

Respecto a Kummer, Independiente de Neuquén está aguardando que el jugador pueda destrabar su salida a préstamo por seis meses, para anunciar su contratación.



ESPERAN A OCAMPO Y VOLVIO GONZALEZ

En la víspera ya estuvo entrenando Matías González junto al plantel benhurense, luego de que se cayera su incorporación a Unión La Calera de Chile. El jugador terminó descartando la posibilidad ya que algunos puntos de la oferta no estaban muy claros. Si para el domingo 22 no surge otra chance, es posible que juegue los encuentros de la Copa.

Asimismo, este jueves estaría sumando el otro delantero con el que se alcanzó un acuerdo, Ezequiel Ocampo. Recordemos que desde el lunes entrena el volante Daniel González.