En diciembre, la inflación fue 1,2% Nacionales 12/01/2017 Redacción SEGUN EL INDEC

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La inflación de diciembre fue del 1,2%, menor al 1,6% de noviembre, impulsada por gastos en vivienda y turismo, según el Indice de Precios al Consumidor difundido ayer por el INDEC. El costo de vida quedó así en línea con la evolución de precios esperada por el Banco Central para 2017, de entre 12% y 17%, ya que si se proyecta a todo el año el índice de noviembre arroja 14,4% aproximadamente.

El reporte excluye la inflación anual de 2016 porque el informe sobre precios al consumidor se restituyó a partir de mayo. La inflación núcleo -que no contempla aumentos estacionales- fue del 1,7%. El 1,2% mensual se compone de un alza de 1,2% en servicios y 0,6% en bienes.

Los incrementos más marcados se dieron en los segmentos de esparcimiento y equipamiento y mantenimiento del hogar, con un avance de 2%.

La medición difundida por el organismo que conduce Jorge Todesca se encuentra en línea con el sondeo publicado por el Gobierno porteño, que calculó un aumento de 1,2% en el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA). Para el indicador oficial porteño la inflación anual se ubicó en el 41%, para los legisladores de la oposición en el 40,3% y para el Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) del 40,9%.

El alza de precios minorista mostró así una desaceleración que se mantiene por tercer mes consecutivo, desde octubre pasado, cuando el indicador fue del 2,4% y noviembre con 1,6%. No obstante, la inflación núcleo, que es el indicador del aumento al que se le quita la estacionalidad y es mirado por el Banco Central para definir su nivel de tasas de interés, se mantuvo al nivel de noviembre con 1,7%.

El mayor impacto en el costo de vida correspondió a los precios del Turismo, que en diciembre se dispararon 9,3% por el comienzo de la temporada de verano y el de Comunicaciones, con un alza del 5,8%, por el incremento en las tarifas de los celulares. Jugó a favor de la desaceleración de precios que el rubro "Indumentaria" no tuvo variación respecto de noviembre último, pese a que estacionalmente, por el cambio de temporada, suelen aumentar los precios.

En equipamiento y mantenimiento del hogar se registraron aumentos del 1,5% en Productos de limpieza y del 3,9% en los servicios por el aumento salarial y pago del aguinaldo al servicio doméstico. El sector de "Vivienda y Servicios Básicos, tuvo también un alza importante del 1,5 por el aumento de alquileres del 1,7% y de las servicios de reparaciones como plomería y electricidad del 3%.