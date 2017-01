Enojado, Trump confirmó que construirá un muro con México

NUEVA YORK, 12 (AFP-NA). - Donald Trump dijo que apenas asuma la presidencia de Estados Unidos comenzará a construir un muro con México para frenar la inmigración ilegal y prometió que el país vecino reembolsará el costo de la obra, posiblemente a través de impuestos. "Vamos a construir un muro. No quiero esperar cerca de un año o un año y medio hasta que finalicen mis negociaciones con México, que empezaremos en cuanto asuma", dijo Trump en su primera conferencia de prensa como presidente electo, a solo nueve días de llegar a la Casa Blanca.

"De alguna forma, y hay varias formas, México nos reembolsará (...) sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago", indicó sin dar precisiones pese a que en una semana asumirá la Presidencia. Trump ha mencionado en el pasado la posibilidad de aplicar un impuesto a las remesas que los inmigrantes envían a sus familias en México. El vicepresidente electo Mike Pence ya trabaja con varias agencias y con el Congreso para aprobar la financiación del muro y comenzar su construcción, precisó Trump.

México insiste no obstante en que no pagará por el muro, que se extendería a lo largo de los 3.200 km de frontera y costaría entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, según cálculos de Trump durante su campaña.

Tras las declaraciones del mandatario electo, el peso mexicano, que trastabilla desde su victoria electoral, se hundió a un mínimo histórico de 22,2 unidades por dólar durante la sesión. La economía mexicana está íntimamente ligada a la estadounidense. El 80% de las exportaciones de México tienen como destino su vecino del norte.



CEDE A SUS HIJOS EL

CONTROL DE EMPRESAS

Trump, quien no ha divulgado hasta ahora sus declaraciones de impuestos, dijo que cedió el "control total" de su imperio inmobiliario a sus dos hijos varones, Eric y Donald Jr, y afirmó que eso evitará los conflictos de intereses con su nuevo cargo de presidente de Estados Unidos. El emporio Trump, cuya cadena de hoteles, clubes de golf y torres residenciales de lujo que se extienden por 20 países no cotizan en bolsa, y por tanto no tienen estadísticas públicas.



DOSSIER RUSO

Furioso, Trump rechazó por "mentiroso" un dossier sobre sus relaciones con Rusia y con detalles personales salaces de un viaje a Moscú, que puede poner en jaque su presidencia. Cuando faltan tan sólo ocho días para su llegada a la Casa Blanca, Trump es blanco de acusaciones no verificadas de lazos con el Kremlin para ganar la elección contra la demócrata Hillary Clinton y de que Rusia posee material sexual que podría comprometerlo y servir para chantajearlo.

"Son todas noticias falsas. Son cosas mentirosas. Nunca sucedió", dijo Trump en su primera conferencia de prensa como presidente electo, que se celebró en su Trump Tower y duró exactamente una hora, en la que se peleó con varios periodistas, incluso de la poderosa CNN.